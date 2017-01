El exjuez Vidal revela presuntos actos ilegales de la Generalitat para crear un estado propio

El exjuez Santiago Vidal, que fue suspendido por el Tribunal Supremo por participar en la redacción de una Constitución catalana, ha realizado unas comprometedoras revelaciones en las que asegura que la Generalitat de Catalunya está realizando actuaciones secretas fuera del marco legal para crear estructuras de estado.

Estas sorprendentes declaraciones las pronunció Santiago Vidal durante un ciclo de charlas sobre la independencia organizado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), según ha publicado 'El País'.

Entra esas presuntas irregularidades reveladas por Vidal, que podrían ser constitutivas de delito, figura el desvío de fondos de los Presupuestos de la Generalitat. "Los presupuestos del Govern tienen una partida camuflada, de unos 400 millones de euros, para construir estructuras de estado", sostiene.

También asegura Vidal que la Generalitat tiene todos los datos fiscales de las personas residentes en Cataluña.

Tenemos todos vuestros datos fiscales. En el nuevo estado no se escapará nadie"El Govern tiene todos vuestros datos fiscales. Eso es ilegal porque está protegido por la ley de protección de datos del Gobierno español. Pero tontos no somos porque ya sabemos que no nos la facilitarían voluntariamente. En estos momentos, y no os diré cómo lo hemos conseguido porque ha sido de forma absolutamente ilegal, tenemos todos vuestros datos fiscales. Todos estáis fichados, todos. En el nuevo estado no se escapará nadie. A cambio os damos nuestra palabra de honor de que sabréis a dónde va cada euro", afirma el exjuez Vidal en una de esas charlas, según publica 'El País'.

Otra de las revelaciones de Santiago Vidal apunta a la policía autonómica catalana. El exjuez asegura que los Mossos d'Esquadra estarían recibiendo formación de contraespionaje "en un estado extranjero no europeo".

También ha llegado a afirmar el exjuez que la Generalitat investiga a todos los jueces establecidos en Catalunya. "De los 801 jueces españoles en Cataluña sabemos perfectamente quiénes comparten nuestros sueños e ideales. Sabemos perfectamente, con nombres y apellidos, cuáles se quedarán y cuáles se irán".

Pensión mínima de 1.000 euros con la independencia

Además de estas comprometedoras revelaciones, Vidal también hace campaña por la independencia en esas charlas, llegando a afirmar que un mes después de proclamarse la república catalana, todos los pensionistas pasarán a cobrar, como mínimo, 1.000 euros.

"Las pensiones en Cataluña tendrán una cláusula suelo fijada en 1.000 euros. Cualquier persona que cobre una pensión de jubilación del Estado español pasará inmediatamente el mes siguiente (de la independencia) a cobrar 1.000 euros. Es la renta mínima garantizada", sostiene.

Añade Vidal que, en el caso de que el estado español deje de financiar al gobierno catalán a través del FLA, la Generalitat ya tiene acuerdos para obtener financiación.



"Si el estado español cierra el grifo del FLA, con toda la prudencia necesaria que nos piden desde el Govern, os puedo adelantar que hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros. La Generalitat podrá pagar todas las pensiones y sueldos de los funcionarios", asegura Vidal, actualmente senador de ERC.



ERC se desmarca de las declaraciones



El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, se ha desmarcado de las revelaciones del juez Santiago Vidal, senador de su mismo partido, a través de su cuenta de Twitter.



"Lo que hace el Govern se expresa a través de sus consejeros y portavoces. En ningún caso la opinión de personas externas al Govern es vinculante", afirma Sabrià.



"Nuestro trabajo es siempre escrupulosamente legal, extremadamente eficaz y absolutamente transparente. Que nadie lo dude", añade.



Por su parte, el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha solicitado la comparecencia en el Parlament del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), para explicar "la veracidad o no" de las palabras de Vidal.