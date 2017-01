Rajoy, sobre la subida del precio de la electricidad: "Va a bajar la luz porque va a llover"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que no se plantea bajar la parte fija de la factura de la luz, que estableció el Ejecutivo durante la legislatura anterior. Así lo ha admitido este jueves durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, donde ha admitido que se va a producir un descenso del precio de la electricidad en los próximos días gracias a las condiciones meteorológicas: "Va a bajar la luz porque va a llover".

El líder del Ejecutivo ha recalcado, además, que la subida del recibo no afecta únicamente a España, sino también a otros países como Italia y que el 2016 fue un año "especialmente barato" debido al precio del petróleo.

Sobre los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos este jueves, correspondientes al último trimestre de 2016 y que revelan el mayor descenso en siete años del número de desempleados, el presidente ha señalado que todavía queda mucho por hacer pero que aún así mantendrá la misma política económica para conseguir el objetivo de 20 millones de ocupados dentro de tres años. "En 2020 podemos llegar a los 20 millones de ocupados, es nuestro objetivo". En este sentido, se ha mostrado convencido de que es posible seguir creando entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo cada año tras el duro golpe provocado por la crisis.

Preguntado acerca de la solicitud de Federico Trillo para reingresar en el Consejo de Estado como letrado de la institución, ha respondido lo siguiente: "Es funcionario. No se le puede impedir que trabaje".

Desconoce que el PP haya pedido la nulidad de la Gürtel



"No es mi prioridad. No estoy en este tema. Ahí me ha sorprendido usted", ha contestado el presidente cuando Alsina le ha recordado que el abogado de su partido ha pedido anular el juicio del caso Gürtel que se está celebrando. "No estoy siguiendo el tema porque estoy en otros, los que importan a los españoles", se ha excusado.

▶️ Rajoy, sorprendido porque el abogado del PP haya pedido la nulidad en el juicio de la Gürtel #RajoyEnOndaCero https://t.co/bO7sTvyQh0 pic.twitter.com/OZKwgcsFNr — Onda Cero (@OndaCero_es) 26 de enero de 2017

Y sobre el congreso que los populares celebran en dos fines de semana... sigue sin haber respuestas claras. Así, continúan las incógnitas sobre la posibilidad de crear la figura de coordinador general, aunque las quinielas apuntan directamente a Fernando Martínez-Maillo como el posible encargado de ocupar el puesto.

Tampoco ha aclarado si la responsable de la cartera de Defensa, María Dolores de Cospedal, seguirá al frente de la Secretaría General del partido ni ha trasladado su opinión sobre la limitación de los mandatos, a pesar del compromiso firmado con Ciudadanos.Sí se pronunció, no obstante, acerca del estado de los socialistas y de la figura de Javier Fernández, líder de la gestora desde la salida de Pedro Sánchez, con quien ya no mantiene relación. "Veo al PSOE constructivo. Podemos resolver temas para los próximos 20 años".



Sobre las políticas de Trump



También este jueves, el presidente de México, Peña Nieto, se mantuvo firme ante la decisión del dirigente estadounidense Donald Trump de llevar a cabo la creación del muro, una política migratoria que Rajoy no respalda. "No tiene sentido que se abran fronteras en todas partes del mundo".

No voy al cine, leo novelasAún así, ha llamado a la prudencia en lo que a las relaciones con Estados Unidos se refiere. "Soy presidente del Gobierno de España, tengo que tener las mejores relaciones posibles con todos los países y no hago juicios de valor sobre las decisiones que adopten el resto de presidentes.



Rajoy ha defendido la política migratoria española y ha ensalzado el esfuerzo realizado para la integración de los inmigrantes. "Creo que somos modelos en eso, más del 10 por ciento de las personas que están en la EPA son extranjeros, ha habido un proceso de integración muy importante y la sociedad española ha estado muy fina, muy hábil e inteligente, también lo han sido los inmigrantes que han trabajado, algunos han cometido delitos pero, como han podido cometer los nacionales, nadie es perfecto en ningún lugar del mundo".

No va al cine, lee novelas

Dejando las cuestiones políticas a un lado y a poco más de una semana para que se celebre la fiesta más importante del cine español, Rajoy ha confesado que no ha visto ninguna de las películas candidatas a los Premios Goya. "No veo películas, leo novelas, como Patria", ha zanjado a modo de pretexto.