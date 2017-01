La primera reunión entre Iglesias y Errejón concluye sin acuerdo para Vistalegre II

Sin acuerdo a la vista. Así ha concluido la primera reunión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los representantes de las distintas iniciativas que se han presentado de cara al próximo congreso del partido, conocido como Vistalegre II. A la cita, convocada públicamente por el líder, han acudido el secretario político, Íñigo Errejón, el anticapitalista Miguel Urbán y la secretaria de Análisis y Programa, Carolina Bescansa, entre otros, pero no ha pasado de un mero acercamiento formal, según algunos de los presentes.

A la salida, Errejón ha firmado ante los medios que "la unidad no puede construirse a golpe de corneta", y ha insistido en que si no es posible llegar a puntos en común en algunas cuestiones, presentará una lista alternativa para la composición del Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección del partido entre congresos y cuya votación es separada a la del secretario general. Un puesto, en cualquier caso, para el que Errejón no se postulará.

Iglesias, por su parte, ha declarado que hay compañeros que hacen un flaco favor al partido haciendo malos comentarios y que él se centrará en hablar. "Lo último que necesita Podemos es escuchar a compañeros hablando mal de otros", ha afirmado.

Horas antes de la cita, en una entrevista en Telecinco, el número dos ha subrayado que "los acuerdos se trabajan con más cariño y con más tiempo, no sólo en convocatorias públicas". A su juicio, "queda tiempo" para alcanzar un acuerdo, y aunque cree que hay muchas cosas en las que se puede llegar a un consenso, si no se consigue presentará una lista "coherente" con los principios que defiende sin cuestionar que Iglesias siga siendo el secretario general.

"En las que estemos de acuerdo iremos aunando posturas y en las que no, será la gente la que decida", ha repetido después de admitir que si al final se imponen unas conclusiones distintas a las que él defiende asume que puede "pagar una factura" o un "castigo". "Podría ser, y yo lo asumo", continuó en dicha entrevista, en la que ha rechazado los mensajes del "todo o nada" que a su juicio lanzan dirigentes del equipo de Iglesias, porque no cree que se correspondan con "el sentir" de la organización. "El tiempo del plebiscito, del conmigo o contra mí y de los paquetes completos se está terminando", ha añadido.

En cualquier caso, ha garantizado que negociará "sin líneas rojas" y que su prioridad es mantener "la transversalidad, una formación abierta que no pide a la gente etiquetas y que es útil desde ya".