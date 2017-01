Patrocinadores públicos y privados del SOS 4.8 analizan las propuestas de una quincena de promotoras

Algunas de esas promotoras están en disposición de organizar el festival este año y, otras piden celebrarlo el próximo año con el fin de garantizar la calidad del evento, según ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntada por este asunto.

Arroyo ha confirmado que los patrocinadores están analizando no solo que se pueda celebrar el festival, sino que se "respete la marca SOS". Se trata de buscar "la empresa que está en disposición de organizar el festival y con la calidad que merece", ha señalado.

La portavoz del Gobierno regional ha confirmado que da tiempo a seleccionar una propuesta, pero hay que analizar "si da tiempo en función de qué propuesta, en función de qué empresa y de qué pide esa empresa".

Arroyo ha recordado que la empresa que tradicionalmente se había encargado de organizar el festival durante sus nueve ediciones anteriores se ha retirado hace unas semanas por cuestiones económicas internas.

En este sentido, ha puntualizado que el SOS "no lo celebra ni el Gobierno regional, ni el Ayuntamiento ni el patrocinador", sino que "tiene que haber una empresa detrás que quiera celebrar el festival".

"Hay propuestas que tienen la calidad y que presentan un festival acorde a la marca SOS que hemos logrado consolidar en estos últimos años", según Arroyo.

Además, la portavoz del Gobierno regional ha señalado que hay otras propuestas que "son festivales recomendables que seguro que tienen un hueco en la programación cultural de la Región de Murcia, no solo en la ciudad, sino en otros municipios, pero no están ajustada a la calidad de ese festival". A su juicio, "tenemos que aprovechar el décimo aniversario para celebrar un buen festival".

En estos momentos, el Gobierno regional está analizando las propuestas que los promotores están haciendo llegar a todos los patrocinadores, públicos o privados, entre los que están la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Cultura, y el Ayuntamiento de Murcia.

"Hay propuestas que dan la talla y otras que no dan la talla, pero no soy una profesional ni la gestora cultural como para valorar qué grupo es el que da la talla o no", según Arroyo, quien explica que hay muchos profesionales implicados y se está teniendo en cuenta al sector y a promotoras de la Región.

"Entre todos debemos decidir cuál debe ser el modelo del festival y con la calidad con la que nació el Festival", según Arroyo, quien ha señalado que el SOS "tiene que ser un festival de referencia, como cuando nació, que estaba posicionado entre los primeros".

