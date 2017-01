Deltebre valora en 3,3 milions els danys pel temporal i reclama que l'Estat assumeixi la reparació

El ple de l'Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) ha valorat en 3,3 milions d'euros els danys que l'últim temporal ha ocasionat a la costa del municipi i ha reclamat al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient que n'assumeixi la reparació.

Els espais més afectats en aquesta ocasió han tornat a ser la platja de la Basssa de l'Arena, la de la Marquesa i el camí d'accés al Fangar, concretament la zona en la qual no s'havia actuat en l'anterior temporal, així com el camí final de la platja de Riumar i l'entorn d'aquesta platja. "És el moment que es realitzi les inversions adequades per, regenerar els danys causats i preservar i contenir el delta de l'Ebre"

El consistori vol ara que el Ministeri destini la corresponent partida econòmica per regenerar les platges, aportar sorra i substituir les passarel·les preexistents. També reclama que es reforcin els accessos al Fangar, al tram final del nucli de Riumar i garantir l'accés a la bocana de l'Ebre, regenerant els espais afectats com cultius, construccions i desguassos.

Pla d'acció

L'Ajuntament sol·licitarà una reunió amb la Secretaria d'Estat de Medi Ambient per abordar les actuacions imminents per reparar els danys del temporal i "definir el pla d'acció contra la regressió". "És el moment que es realitzi les inversions adequades per, en primer lloc, regenerar els danys causats i, en segon lloc, preservar i contenir el delta de l'Ebre", ha explicat l'alcalde Lluís Soler, qui ja ha anunciat que insistirà en aquests aspectes davant del govern estatal.

L'equip de govern municipal (PDECAT) havia portat a la corporació la ratificació dels decrets urgents d'alcaldia per actuar de forma urgent a la platja de la Marquesa, així com els acords, informes tècnics sobre danys i petició d'ajuda al govern espanyol. El debat i votació al ple d'aquests acord ha rebut el suport de Compromís d'Esquerres, ERC i PP. La CUP ha votat en contra per la impossibilitat de votar separadament sobre les mesures urgents a la zona de la Marquesa, una actuació que, consideren, "no ha servit de res" després dels resultats de l'últim temporal i ha criticat la manca d'informació a la ciutadania.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.