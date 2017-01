Un senador del PP: "Haz como yo y sigue mandando... Que trabajen los gilipollas"

Eugenio Gonzálvez, ex alcalde de Gádor y senador del PP de Almería. (YouTube)

Eugenio Gonzálvez, ex alcalde de Gádor y senador del PP de Almería. (YouTube)

"Haz como yo, retírate y sigue mandando, como yo mando, pero en la sombra, que trabajen los gilipollas". Estas fueron las palabras que Eugenio Gonzálvez, senador del Partido Popular de Almería y ex alcalde de Gádor, pronunció en un vídeo privado que se ha difundido por redes sociales y que ha suscitado gran polémica.

Gonzálvez ha pedido "disculpas" por las "desafortunadas" palabras pronunciadas en un vídeo que, según él, "fue realizado en un contexto privado y de forma totalmente irónica", añadiendo que todo está "fuera de contexto", pues formaba parte de una "broma dirigida a un amigo con motivo de su 65 cumpleaños".

El senador, quien ha ubicado sus palabras en un ambiente de "bromas entre amigos que intercambiamos de forma irónica", ha especificado, no obstante, que no quiere que ello "sirva de excusa alguna", por lo que ha reiterado "humildemente" sus "disculpas a quien pudiese haberse molestado". "Quien me conoce sabe que soy una persona que se ha hecho así misma a base de trabajo y esfuerzo, siempre dispuesto a reconocer y respetar el trabajo, y a ayudar a los demás", ha defendido.

Varios miembros de la oposición, entre ellos la secretaría de Política Institucional y Municipal del PSOE de Almería, Adela Segura, han pedido que "entregue inmediatamente su acta de senador". Según la dirigente socialista en el vídeo González aparece "riéndose de todos los trabajadores que cada día se ganan el pan con el sudor de su frente".

Asimismo, ha Segura ha incidido en que el senador "deja en mal lugar a la actual regidora municipal" de Gádor, Lourdes Ramos, tras "desvelar" que "quien sigue tomando las decisiones en la localidad de Gádor es él, a pesar de que hace unos meses dejó la Alcaldía".

"Lo más grave de todo es que el que ha sido alcalde de Gádor durante 29 años considere que los que trabajan son unos gilipollas, algo que no admite ningún descalificativo porque el personaje se describe por sí mismo con lo que dice", ha apostillado la secretaria provincial.

Consulta aquí más noticias de Almería.