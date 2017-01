Pedro Sánchez iniciará la próxima semana su ruta por los territorios para hablar con los militantes

Pedro Sánchez al fin se mueve. Casi tres meses después de que abandonara su escaño, el exsecretario general del PSOE ha anunciado a su núcleo duro de afines que cumplirá la palabra que dio entonces de iniciar una ruta por las agrupaciones de militantes de los distintos territorios para "escuchar lo que tengan que decir". Y lo hará a partir de la próxima semana.

Así lo ha comunicado a un grupo de dirigentes muy próximos con los que se ha reunido este miércoles en Madrid, entre los que estaban el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, el miembro de su antigua Ejecutiva Ibán García del Blanco, la diputada asturiana Adriana Lastra y el secretario de Organización del PSOE de Navarra, Santos Cerdán, entre otros.

"Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes", ha escrito el exdirigente en su cuenta de Twitter horas después del encuentro.

Sánchez, que salvo dos actos con afiliados de base en Xirivella (Valencia) y Asturias ha estado prácticamente desaparecido desde que entregara su acta, mueve así ficha, y lo hace tres días después de que este domingo el exlehendakari Patxi López, que formó parte de su Ejecutiva y se mantuvo a su lado hasta el final, anunciase públicamente su candidatura para liderar el PSOE.

El paso al frente de López, que se produjo solo unas horas después de que el Comité Federal anunciase aunque sin convocar el Congreso del PSOE para el 17-18 de junio, cogió a contrapie a los sanchistas. Eran conscientes de que parte del sector crítico y buena parte de los barones que hasta entonces le habían apoyado se inclinaban ahora por una tercera vía entre Sánchez, en el caso de que se decida a competir, y la presidenta andaluza, Susana Díaz, que tampoco ha aclarado su futuro pero a la que todos consideran candidata in pectore. Sin embargo, contaban con que cualquier decisión al respecto sería consensuada, lo que no ha sucedido.



Una candidatura "legítima"



El entorno del exsecretario general considera que la candidatura de López es legítima, pero creen que responde a una política de "hechos consumados" destinada exclusivamente a cerrarle el paso a Sánchez, a quien creen el más legitimado para disputar el voto de los militantes del flanco izquierdo. "Él fue quien cumplió con la palabra dada y el único que dimitió para no abstenerse ante de Rajoy y no romper la disciplina de voto; Patxi, en cambio, se abstuvo, y ha tardado más de tres meses en decir públicamente que la asbtención fue un error", argumenta un cuadro medio partidario del exlíder.



Desde el entorno de López, en cambio, esgrimen que el exlehendakari es un "hombre de partido" con una trayectoria intachabale" al que ha abierto la puerta "la propia indefinición" de Sánchez. "Si Pedro se presenta sólo conseguirá dividir el voto y regalar a Susana la Secretaría general", afirma un líder territorial que apoya al socialista vasco. A su juicio, el exlíder representa la "división" y no está en condiciones de "coser" el partido, pero su apoyo a López sería "clave", estima este dirigente.

Recuperar visibilidad

De momento, Sánchez sigue sin aclarar si dará o no el paso definitivo, pero a su entorno le ha comunicado que se ve "con fuerzas y con ganas" y que les anunciará su decisión última en los próximos días. Lo que no quiere decir, no obstante, que lo vaya a hacer público. Considera que aún es muy pronto para anunciar su propia candidatura, si finalmente la presenta, dado que los avales a los militantes no se podrán pedir hasta que oficialmente se convoquen congreso y primarias, muy probablemente en un Comité Federal socialista a primeros de abril.

Las primarias se celebrarán en mayo y el congreso el 17 y 18 de junio, y los muchos meses que aún faltan es un periodo tan dilatado que, según Sánchez, aún puede haber muchas novedades dentro del PSOE.Lo que sí parece es que en los próximos días el exsecretario general irá recuperando visibilidad para "pulsar apoyos".