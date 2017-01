Pedro Sánchez: "Me veo con fuerzas y con ganas"

Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE, sigue deshojando la margarita sobre si finalmente se presenta o no a las primarias de su partido para elegir en mayo al nuevo secretario general y no solo no habría renunciado a ello tras conocerse, el sábado pasado, que Patxi López da el paso de postularse como candidato, sino que incluso se inclinaría más ahora por presentarse que por no hacerlo. "Me veo con fuerzas y con ganas", decía este lunes Sánchez en su entorno más cercano.

A Sánchez, según las fuentes consultadas, se le ve contrariado por el paso dado por López, que fue miembro de su equipo de dirección del PSOE como secretario de Acción Política, Ciudadanía y Libertades hasta el tumultuoso Comité Federal socialista del pasado 1 de octubre y que fue promovido por el propio exlíder socialista en la legislatura fallida a la Presidencia del Congreso de los Diputados.

Sánchez considera "legítima! la candidatura de López, pero cree también que el exlehendakari vasco lo ha hecho "para intentar bloquearle a él y apartarle de la carrera", cosa "que no ha conseguido", según las citadas fuentes.

El ex secretario general socialista ha asegurado también a sus colaboradores más cercanos que no se siente afectado en su calendario por el de López, que este –en su opinión– se ha precipitado, que el dirigente vasco lo hace para ir "pulsando antenas" en los distintos territorios y que aún es muy pronto para anunciar su propia candidatura, si finalmente la presenta, dado que los avales a los militantes no se podrán pedir hasta que oficialmente se convoquen congreso y primarias, muy probablemente en un Comité Federal socialista a primeros de abril.

Sánchez sabía desde días atrás que iba a hacerlo, pero no creía que lo anunciara con tanta antelaciónLas primarias se celebrarán en mayo y el congreso el 17 y 18 de junio, y los muchos meses que aún faltan es un periodo tan dilatado que, según Sánchez, aún puede haber muchas novedades dentro del PSOE.

Patxi López no le comunicó a Pedro Sánchez que se presentaba hasta el sábado pasado, el misma día que lo hizo al presidente de la gestora, Javier Fernández, y varias docenas de dirigentes y exdirigentes socialistas. "Sánchez sabía desde días atrás que iba a hacerlo, pero no creía que lo anunciara con tanta antelación a la convocatoria oficial", afirman las fuentes antes citadas.

En el círculo de colaboradores de Sánchez no se espera que el ex secretario general anuncie de modo inminente su decisión final sobre su candidatura, pero sí aseguran que el exlíder del PSOE va a recuperar visibilidad pública al participar en las próximas semanas en actos tanto fuera como sobre todo dentro de España. En estos últimos "seguirá pulsando apoyos a su eventual candidatura".

El ex secretario general socialista está también pendiente, según las fuentes consultadas por 20minutos, de las conversaciones entre el PSOE y el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y de la decisión final que tome la gestora del PSOE sobre si se incluye o no a los militantes catalanes en el censo que tendrá derecho a voto en el proceso de primarias. Eso no significaría, según las fuentes, que, si finalmente se decide que los militantes del PSC no pueden votar, Pedro Sánchez no se presentara. "Si en la gestora alguien toma esa decisión, habría aún más votos a Sánchez en otros territorios", según calculan los colaboradores del ex secretario general.

Dos, tres, cuatro candidatos...

Patxi López, que lo anunció el sábado pasado. Susana Díaz, que aunque no lo ha anunciado muy probablemente se postule. Pedro Sánchez, si da el paso. Y quizás alguien más. El exlíder socialista, según su entorno, no descarta que finalmente haya no dos, sino hasta cuatro candidatos.