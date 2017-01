PSE de Barakaldo denuncia el "importante retraso" en la extensión a los barrios del Servicio de Atención al Ciudadano

En rueda de prensa, el concejal del PSE-EE Carlos Fernández ha mostrado la preocupación de los socialistas por la "parálisis" en esta materia y ha informado de la presentación y registro de una batería de preguntas para su respuesta en el pleno municipal, con el objetivo de conocer "el motivo del retraso acumulado en varios proyectos" relacionados con el SAC.

Fernández ha recordado que la alcaldesa, Amaia del Campo, "se comprometió a abrir a lo largo de 2016 una nueva oficina de atención presencial en el Centro Cívico Clara Campoamor, así como a implantar otras cinco nuevas oficinas electrónicas para realizar trámites municipales". Sin embargo, ha denunciado, que, "a día de hoy, ninguna de estas promesas se ha hecho realidad".

El edil socialista ha dicho que "tampoco se ha aprobado aún la ordenanza que regulará el funcionamiento del SAC, pese a que el pasado mes de octubre salió adelante una moción de urgencia presentada por PSE-EE, EH Bildu e Irabazi que obliga al PNV a llevar la normativa al pleno municipal".

Según ha recordado, el texto "también forzaba a la alcaldesa a anular de inmediato el 'decretazo' que aprobó para evitar que la dicha ordenanza fuera debatida y votada por todos los grupos políticos municipales, algo que Amaia del Campo ha incumplido".

ORDENANZA Y ESTUDIOS PREVIOS

Fernández ha advertido de que, antes de llevar a pleno la normativa, el Gobierno del PNV tendrá que presentar al resto de partidos "los estudios relativos a las necesidades de personal, cargas de trabajo, definición de tareas y condiciones del personal del Servicio de Atención Ciudadana", según consta en la moción aprobada en octubre. Asimismo, se deberá otorgar un plazo de 15 días para que los grupos políticos puedan presentar enmiendas.

"Han pasado ya tres meses y seguimos sin tener ninguna novedad al respecto. La gestión del PNV en este asunto deja mucho que desear porque a las promesas incumplidas se suma la falta de transparencia", ha criticado.

En relación con las oficinas electrónicas, ha recordado que se ha aprobado recientemente por decreto el inicio del procedimiento para la contratación de siete máquinas (las cinco nuevas comprometidas en diferentes barrios más la sustitución de las dos existentes) por 140.500 euros.

No obstante, ha asegurado que, "con los plazos legales existentes, las oficinas no estarán listas como pronto hasta finales de primavera", ya que "todavía no se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación en el boletín y, posteriormente, debe abrirse un plazo para la presentación de ofertas, y otro para valoración de las mismas".

"Cuando se adjudique el contrato, éste debe formalizarse y después la empresa adjudicataria tiene hasta ocho semanas para suministrar las máquinas y 12 para instalar el software que las ponga en funcionamiento, según consta en los pliegos de condiciones", ha concluido.

