Cospedal: "Perdón en nombre del Estado por no haber reconocido antes la responsabilidad"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42 que ha asumido su departamento y que ha precipitado el cese de Federico Trillo como embajador en Londres.

De esta manera, la titular de Defensa ha "perdón" en nombre del Gobierno por no haber reconocido antes la "responsabilidad patrimonial del Estado sobre el Yak-42", tal y como exigieron en sus comparecencias todos los representantes de la oposición. "Pido perdón y lo hago de corazón", ha manifestado. Todo ello "por obligación moral con las víctimas".

Además, De Cospedal ha asegurado que "el avión tenía los certificados necesarios para volar" así como "la tripulación estaba en condiciones óptimas para volar" ya que "el tiempo máximo permitido en las horas de vuelo se cumplió", ha declarado.

El avión tenía los certificados necesarios para volar, igual que la tripulacióAsimismo ha reconocido que "el Estado pagó el seguro a los familiares de las víctimas porque no estaba en el contrato", ha admitido la ministra. ¿El motivo? De Cospedal ha explicado que el Estado pidió dicho seguro pero en el informe final no constaba. y "no se inició ninguna actuación para reclamar el dinero que había pagado el Estado español" y hoy en día esa posibilidad "parece muy remota".

Estamos ante una cuestión de Estado y de responsabilidad patrimonial del Estado", ha reiterado la ministra

Informe del Consejo de Estado

A las 16.00 horas, la titular de Defensa comenzado a dar cuenta del informe del Consejo de Estado. Antes que nada, la ministra de Defensa ha saludado a los familiares de las víctimas y ha manifestado "el apoyo y el compromiso inquebrantable en el recuerdo y la memoria de las víctimas por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno español".

La titular de Defensa ha leído varias frases textuales de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, y que declara la responsabilidad patrimonial de Defensa y advierte de la existencia de irregularidades en las contrataciones de vuelos para el transporte de tropas a misiones internacionales.

En su informe, el Consejo de Estado señala que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo. En este sentido, ha destacado las sentencias judiciales que determinaron que no hubo acciones concretas de representantes del Ministerio de Defensa que fueran responsables del accidente, así como las sentencias condenatorias contra Ukranian Mediterranean Airlines y Chapman Freeborn, las compañías responsables del avión y de la contratación del vuelo, respectivamente.

"Cansancio y estrés" de la tripulación

En este sentido, la ministra ha mencionado la modificación de los Boeing 707 "para mejorar su capacidad de transporte estratégico" así como la adquisición de los dos Airbus A310 para el mismo fin, y ha recordado que recientemente se ha adquirido el nuevo avión de transporte A400M y "está en estudio adquirir A330 MRTT cuando la coyuntura económica mejore".

Entre otras medidas, María Dolores de Cospedal ha recordado que la justicia sentenció que las malas condiciones del vuelo o sus condiciones técnicas no fueron la causa del accidente; sino que se produjo como consecuencia del "cansancio y estrés" que sufrían los miembros de la tripulación.

Dentro de su repaso de las medidas tomadas y de los pasos judiciales seguidos, la ministra De Cospedal ha asegurado que el Consejo de Estado ha visto con bueno ojos que "la Administración puso en marcha los mecanismos pertinentes", concediendo pensiones e indemnizaciones.

El ministerio asume las conclusiones del dictamen. Voy a reconocer la responsabilidad patrimonial del ministerio de DefensaAsimismo, la ministra ha querido remarcar que el Consejo de Estado consideró que esas pensiones e indemnizaciones dadas "han sido declaradas adecuadas en el ámbito económico" y "no se volveran a satisfacer las indemnizaciones que se reconoce ya han sido satisfechas".

"El ministerio asume las conclusiones del dictamen", ha reiterado la titular de Defensa. En esta línea, De Cospedal ha asegurado que se ha "comprometido" con los familiares de los militares fallecidos a informarles de todos los avances que se produzcan en la nueva investigación para que se "mitigue parte del dolor".

"Tenemos la obligación de honrar la memoria de las víctimas, de los soldados españoles", ha asumido y añadido: "Voy a reconocer la responsabilidad patrimonial del ministerio de Defensa en el Yak-42". Así, —ha dicho— se va a aplicar "un cambio de línea" porque ahora, 14 años después, "el ministerio de Defensa ha puesto todos los medios para mitigar los daños producidos".

La oposición exige perdón y explicaciones del Gobierno

Tras la ministra de Defensa, el turno de palabra fue para Antonio Hernando (PSOE), que contestó a De Cospedal diciendo que la gestión del yal-42 por parte del PP como uno de los mayores errores y horrores dentro del Ejercito. Además, recordó que en el momento del accidente el que ocupaba el cargo era Federico Trillo, al que ella "no ha mencionado en todo su discurso".

Para el PSOE, lo que ha hecho el PP, es "insultar" y "faltar el respeto" una y otra vez a los que sufrieron con el accidente del Yak-42. La última vez, permitiendo que Trillo se fuera de la Embajada de Londres, sin pedir perdón y sin ser cesado, ha declarado Hernández, que ha añadido: "Esperaba que pidiera perdón, todavía está a tiempo", ha declarado.

Y es que, bajo su punto de vista, lo mínimo que podrían haber hecho, a su entender, era cesar a Trillo. El Gobierno tenía que haber aprovechado la "gran oportunidad" de despedirlo antes de aceptar su cese, ha manifestado.

En la misma línea ha ido la intervención del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha comenzado su discurso diciendo: "La dignidad pasa, en primer lugar, por pedir perdón, porque en la vida pedir perdón es sano, es bueno y reconcilia a mucha gente, seguramente, con el Gobierno".

"Más allá del lenguaje administrativo, esta comparecencia es también para dar y devolver la dignidad" a las víctimas, ha afirmado Rivera, señalando también que le hubiese gustado "acceder transparentemente" al dictamen del Consejo de Estado sobre el Yak-42.

32 preguntas

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha limitado a realizar preguntas para que la ministra "anotase" y posteriormente "diera respuesta" a las mismas.

¿Podemos esperar el presidente de Gobierno pida perdón?"¿Cómo es posible que el avión despegase con una caja negra que no funcionaba?", "¿Conoce usted a los responsables de que el avión despegase con una caja negra que no funcionaba?", "¿Cómo es posible que el Gobierno pague un avión a precio de oro y nuestros militares viajen en basuras sin garantías mínimas?", "¿Tiene pensado el Ministerio de Defensa organizar algún acto institucional para homenajear a los soldados fallecidos en este accidente?", "¿Va a pedir usted públicamente, en nombre de su gobierno, perdón?", "¿Podemos esperar el presidente de Gobierno pida perdón?", han sido algunas de ellas.

Posteriormente agradeció su presencia a los familiares de las víctimas y entregó las 32 preguntas realizadas, por escrito a la ministra para "facilitarle las respectivas respuestas".

Además, desde Compromís, al igual que ha hecho Rivera, el diputado Enric Bataller ha señalado al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmando que éste "maniobró" para premiar a los responsables de la tragedia ya que "en aquel momento era vicepresidente" y ha pedido también su comparecencia para aclarar estas decisiones.