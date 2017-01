Barcelona abre la puerta a nuevos pisos turísticos en la periferia

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz ha planteado este lunes que puedan abrirse más pisos turísticos, un máximo de cerca de 400 nuevos en las zonas no saturadas de la ciudad, siempre y cuando se ubiquen en edificios enteros que antes no tuvieran un uso residencial y si la Generalitat retorna al Ayuntamiento la capacidad de permitir que abran mediante licencia y no a través del comunicado actual, que no permite tener un control por parte del consistorio de la ciudad, en la que actualmente hay cerca de 9.700 pisos turísticos.

Paralelamente, el Gobierno de Ada Colau también aboga por descongestionar las zonas más saturadas, por lo que abre la posibilidad de que los pisos turísticos que se den de baja en las zonas 1 y 2 previstas en el Plan Especial Urbanístico de Establecimientos Turísticos (Peuat) -las de decrecimiento y congelación- se puedan trasladar a las zonas más saturadas -las zonas 3 y 4, alejadas del centro-, también en edificios enteros que no hayan tenido uso residencial, aunque no será necesario el régimen de licencias al tratarse de altas y bajas.

Estas modificaciones se incluyen en la propuesta de Peuat que se abordará en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del miércoles y que, si se aprueba, se debatirá en el pleno de enero para aprobar una regulación antes de que en marzo se levante la suspensión de licencias de Gràcia, aunque también podría aprobarse en un pleno extraordinario: "No hay sólo el margen del miércoles. Además de los minutos de partido, tenemos la prórroga".

En Barcelona hay cerca de 9.700 pisos turísticosHa recalcado que el objetivo de que sólo puedan abrir en edificios enteros que no hayan tenido un uso residencial -como antiguas oficinas o solares- es que los pisos turísticos no entren en competencia con la vivienda de uso residencial, y ha resaltado que "continuará la prohibición absoluta" en las zonas 1 y 2.

Flexibiliza distancias

Además, prevén flexibilizar las condiciones para abrir nuevos hoteles en las zonas permitidas modificando el régimen de distancias, como pedía enmiendas ERC, CiU y C's, ha dicho: antes no podía abrir un hotel si ya había otro en un radio de 150 metros, distancia que ahora oscilará entre 100 y 150 metros en función de las plazas, y en los grandes ejes de la zona 3 -como la avenida Meridiana-, la distancia será lineal en lugar de radial.

También han decidido otras enmiendas de los grupos municipales que las calles de entre seis y ocho metros puedan abrir pequeños hoteles de unas 50 plazas -antes no podían hacerlo en calles de menos de ocho metros-, siempre y cuando la zona lo permita y que el promotor disponga de un informe de movilidad que lo justifique.

Se abre a reformas

Pese a que la propuesta de Peuat establecía que los hoteles de la zona 1 no podían hacer reformas al declararse disconformes con el plan urbanístico, el documento que se llevará a la comisión plantea que puedan hacer todo tipo de reformas excepto las que impliquen derruir la mayor parte del edificio -aunque se mantenga la fachada-, después de una exigencia del sector y también de los grupos de CiU, C's y ERC.

Sanz ha destacado que también plantean la posibilidad de que se revise el Peuat cada cierto plazo, porque es un plan que "debe tener una perdurabilidad, pero ante el que se debe ser capaz" de analizarlo y revisarlo si es necesario, como exige CiU, que discrepa con el Gobierno municipal sobre las zonas de decrecimiento.

Ha asegurado que la ampliación de la zona 1 de decrecimiento al Poblenou, Hostafrancs, Sant Antoni y Vila Olímpica -como pedían ERC y la CUP- está justificada y equilibrada, ya que las zonas en las que no se podrá abrir ningún alojamiento aunque abra otro "no lo son por capricho, sino por necesidad".

La teniente de alcalde ha defendido que llevan más de medio año dialogando con el sector y con los grupos -con nueve reuniones con ERC; seis con C's; seis con la CUP; cinco con CiU y una con el PP- y ha avisado: "La ciudad y los barrios, especialmente Gràcia, no se pueden permitir no tener una regulación de alojamientos turísticos en la ciudad".

Ha asegurado que han aceptado gran parte de las alegaciones de los grupos -especialmente ERC, CiU y C's-, y ha destacado que algunos, como la CUP, han avanzado que no impedirán su aprobación aunque no logren sus propuestas de máximos, por lo que ha avisado al resto: "Sería incomprensible que no estuvieran de acuerdo" con el Peuat.

Consultas de hoteles

Preguntada por las consultas ciudadanas vinculantes que exige ERC sobre los hoteles de Rec Comtal y Drassanes y el albergue de Vila Olímpica, ha insistido en que el Gobierno municipal está dispuesto a hablar caso por caso planteando mecanismos de participación -incluida una consulta-, "pero antes hay que saber qué se puede hacer en cada caso".

"En algunos casos se podrá hacer más, y en otros menos, pero siempre hay que fijar la participación ciudadana con cosas que sean viables y realizables, y la revocación de licencias por consulta no lo es", ha señalado Sanz, que ha abogado por seguir buscando fórmulas que permitan avanzar en la implicación de los vecinos en estos proyectos.

