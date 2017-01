XSP afirma que la Renta Social Municipal es "totalmente compatible" con el Salario Social

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, tras el aviso hecho este pasado jueves desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias sobre que las 5.092 familias de Gijón que actualmente reciben el Salario Social Básico no podrán percibir ninguna otra renta de carácter regular, puesto que en ese caso estarían obligados a renunciar al cobro de la prestación regional o verían minorado su importe.

Todo de ello después de la reunión mantenida entre XSP y la citada Consejería en la que, según el grupo municipal, parecía haber quedado claro que no existía incompatibilidad. "También agradecemos que desde el punto de vista técnico en esa reunión en ningún momento se habló de la imposibilidad de que la Renta Social saliera adelante, pero parece que los políticos no están en la misma onda", ha lamentado Puente.

Esta ha señalado que la línea 1, la Renta Social, no se puede decir que es incompatible con el Salario Social, ya que precisamente está destinada a la gente que no cumple los requisitos para acceder a este, como las personas menores de 25 años.

"En cuanto a la línea 2, que serían una mejora de las ayudas de emergencia y con incrementos en las cuantías, sí es compatible, tal como nos dijeron en la Consejería, ya que el reglamento del Salario Social ya dice claramente que estas ayudas no computan", ha recalcado la edil.

Por todo ello, ha dicho esperar que el Principado no vaya a poner trabas a la Renta Social impulsada desde el Ayuntamiento. En cuanto a la crítica de la Consejería de que la Renta Social no supone ninguna novedad, ha recalcado que hay una mejora significativa de las ayudas de emergencia y que además va a llegar a la gente que no accede al Salario Social.

"Lo que no es novedad es que el Salario Social lleve tiempo congelado o que la revisión del mismo tarde 25 meses", ha resaltado. "La Renta Social es compatible y quien diga lo contrario, miente", ha asegurado."Si lo que van a hacer es obstaculizar políticas sociales dirigidas a las personas vulnerables, que lo digan abiertamente", ha retado la edil.

AYUDAS DE EMERGENCIA

Unido a ello, ha criticado que las ayudas de emergencia a familias se pagan con retraso en el mes de enero y no el día 10, que es cuando procede. Una cuestión que XSP ya pidió que se corrigiera en una Comisión de diciembre de 2015 pero que sigue repitiéndose.

Es por ello, que han elevado su queja a través de una petición dirigida directamente a Alcaldía. En la solicitud, se pide que se adopten las medidas precisas para evitar este retraso. Puente ha dicho no entender cómo es que las ayudas al alquiler ya han sido abonadas y no así las de emergencia.

