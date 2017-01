Los Zapp, una familia en ruta por el mundo desde hace 17 años

Herman y Candelaria Zapp han ido creando y criando a sus cuatro hijos Pampa, Tehue, Huyaa Paloma y Wallaby entre etapa y etapa de su viaje físico y vital por los cinco continentes. Una andadura que esta pareja viajera inició hace 17 años, el 25 de enero de 2000, tres años más de los que ahora tiene ahora su hijo mayor Pampa, de 14. Todos ellos tienen por nombre palabras propias de sus lugares de nacimiento.

Imágenes 1 Foto

Él, californiano, ella argentina, han hecho de su día a día nómada una forma de vida. Su vehículo es un vistoso coche de época que les sirve de habitáculo cuando no pueden alojarse en un hotel o en casas particulares (han estado en más de 2.500) y donde nada nuevo entra si no se da salida a algo viejo. Este es solo un detalle de su particular forma de vida, que han explicado en Barcelona, una de las primeras paradas de su estancia de cuatro meses en España (luego le seguirá Valencia y Málaga) y que acabará en la primavera. Posteriormente, su gen viajero les llevará a Holanda, Reino Unido, Italia y Grecia.

Sus cuatro hijos han nacido en ruta por Estados Unidos, Canadá y Australia

y en Argentina

Pero en esta aventura el viaje les ha hecho a ellos, y no al revés. Porque Herman rememora a este diario junto a su coche, aparcado en un solar de Virrey Amat, en Barcelona, que él y Candelaria, que se conocieron con 14 años, salieron un día de Argentina para recorrer en seis meses la distancia entre Buenos Aires y Alaska y ya no hubo marcha atrás. Desde entonces han pisado más de 70 países.

Con su Graham-Paige, un taxi de 1928, en el que duermen y cocinan cuando procede, han cruzado el Amazonas, han atravesado el desierto, y han hecho ruta por el continente americano, Australia y Nueva Zelanda, Japón y otros países asiáticos, la Índia, África y finalmente Europa. Para financiar este periplo, la familia Zapp vende allá por donde pasan artesanía, pintura y el libro con el que resumen su poco convencional vida: Atrapa tu sueño. A su Argentina natal regresan cada tres años para pasar allí tres meses.

Candelaria ejerce de madre y maestra de sus hijos, que han nacido en ruta por Estados Unidos, Canadá y Australia y en Argentina, respectivamente.

A finales de este mismo año, los Zapp tienen previsto llegar a la última etapa de este viaje de 17 años, e instalarse de nuevo en Argentina para que sus hijos puedan conocer también lo que significa una vida "estable" además de la ambulante. Todo este tiempo de aventura se lo debe Herman a un profesor y a su abuelo, que le inocularon este virus con el que han aprendido, dicen, de primera mano, que "la vida no es trabajar para pagar facturas", que "se puede tener mucho con muy poco" y que viven en un lugar "con el jardín más grande del mundo".

Consulta aquí más noticias de Barcelona.