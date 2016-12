Ribó anuncia que se presentará a las primarias para optar de nuevo a la Alcaldía de Valencia en 2019

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se presentará a las primarias de Compromís para volver a optar al cargo en los comicios de 2019. Ribó ha hecho este anuncio en un encuentro con medios de comunicación en la sede de su grupo político en el que ha hecho balance de la gestión del Gobierno local durante 2016 y ha desgranado las líneas básicas para el año que comienza dentro de una semana.

"Tengo claro que me voy a presentar a las primarias de Compromís. Otra cosa es lo que decida la gente de Compromís y después los electores", ha manifestado. Ribó ha explicado que, en su opinión, consolidar un proyecto político cuesta al menos ocho años, un periodo que, según ha dicho, debería fijarse como el máximo legal para poder desarrollar un cargo como el que ostenta.

"Hay cosas que cuestan. Cambiar los comportamientos en cuanto a movilidad no es una cosa fácil. Cuando peatonalizas una calle, históricamente, tienes una crisis con la gente del comercio. Pero luego les gusta y lo piden más. El ejemplo es la calle Don Juan de Austria. La gente cuando va en coche no compra, no ve los escaparates…", ha afirmado.

Respecto a la relación con sus socios de Gobierno, la ha calificado de "buena", aunque ha admitido ciertos "problemas" que no considera serios. "No voy a negar que a veces hay cosas que no se ven de la misma forma. Los portavoces del Gobierno de La Nau nos reunimos los lunes y analizamos los problemas que hay y después los viernes tenemos la Junta de Gobierno y los volvemos a analizar", ha relatado Ribó.

"Evidentemente que hay problemas, hay formas de entender las cosas que no son iguales. En el caso del IBI del comercio discutimos, sacamos datos y al final llegamos a un acuerdo. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero sí en la mayoría de las cosas. No hay problemas serios a ese nivel. A veces se pide más tiempo para discutir el presupuesto y no votan en la comisión, como nos pasó con València en Comú. Pues lo discutimos más y llegamos a un acuerdo. Es una buena relación", ha incidido.

Además, el alcalde ve "absolutamente normal" que haya "competencia entre los tres grupos" políticos. "No puede ser de otra forma, somos formaciones políticas diferentes y que no pensamos igual. No veo ningún problema serio, de verdad".

El alcalde de Valencia también ha descartado una remodelación de Gobierno si no hay consenso entre sus integrantes. "Me hice una reflexión a nivel personal de un cambio para poder mejorar, pero no lo voy a hacer si no hay consenso. Antepongo la estabilidad del Gobierno a una cosa que podría mejorar el funcionamiento pero que no tengo clara. Nosotros hicimos una apuesta compleja y es el tema de la transversalidad. A veces la relación es complicada entre áreas, pero se funciona bien y no pasa nada", ha finalizado.

Balance de 2016 y retos para el nuevo año

Respecto al año que finaliza, Ribó ha destacado la "estabilidad" que supone la aprobación del presupuesto municipal y ha reconocido que el nivel de ejecución presupuestaria es "más bajo del que queremos". El alcalde de Valencia ha achacado este hecho a la falta de personal y ha prometido que en los primeros meses de 2017 se llevarán a ejecución los proyectos atascados.

Del mismo modo, ha destacado el "excelente" plazo de pago a proveedores, que está en 2,12 días en diciembre de 2016, la reducción de la deuda y la gestión tributaria. En su intervención, el primer edil ha destacado el trabajo del Gobierno local en los presupuestos participativos, en movilidad, el cambio del plan general de ordenación urbana para proteger la huerta y los proyectos de revitalización del Cabanyal.

Para 2017 ha citado efemérides como la Capitalidad Mundial de la Alimentación que ostentará Valencia, el 150 Aniversario de Blaso Ibáñez, la Capitalidad de la República, la Ruta de la Seda o la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. "Valencia tiene un lugar en el mapa, pero es un lugar bonito, un mapa cultural y de una ciudad avanzada", ha manifestado.

Ribó también se ha mostrado esperanzado en que se desbloqueen proyectos como el de la dársena, el Parque Central o la relación del Puerto con Nazaret.

