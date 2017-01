La gira 20 aniversario de Placebo pasará por Barcelona, Madrid y Granada

La banda británica Placebo ha confirmado este lunes tres conciertos en España dentro de su gira veinte aniversario, con la que recorrerán el mundo durante 2017, desde México, donde comenzarán el 25 de marzo, hasta Francia, última fecha confirmada, el 18 de julio.

Con la gira, el grupo repasará los temas de su trayectoria recogidos en A Place For Us To Dream, publicado el pasado 7 de octubre, además de presentar los temas inéditos que contiene su EP Life Is What You Make It.

Las citas españolas serán en Barcelona (27 de abril, Razzmatazz), Madrid (29 de abril, WiZink Center) y Granada (4 de mayo, Palacio de los Deportes).

Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes a las 10.00 horas, cuando se habilitará una preventa especial en la web oficial de su gira. El miércoles será el turno de otra preventa, esta vez en la web de Mondo Sonoro, que durante 24 horas venderá tickets para Barcelona y Madrid.

Las entradas saldrán a la venta desde 38 eurosLa venta general comienza el jueves 22 de diciembre en Ticketmaster y Live Nation, con un precio por entrada desde 38 euros más gastos de gestión.

Además, según desvela Mondo Sonoro, la banda interactuará con los fans "escondiendo" 20 pósters diferentes de cada concierto, que serán desvelados tanto de forma online como en formato físico en cada una de las ciudades.