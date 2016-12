El Govern podrá tramitar los presupuestos y la CUP ya ha presentado sus enmiendas

La CUP ha presentado los ejes de las enmiendas que pretende introducir en los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que el martes superaron las enmiendas a la totalidad y que ahora están en el periodo de negociación entre los grupos parlamentarios, siendo los 'cupaires' los únicos que podrían avalarlos definitivamente. Proponen la reducción del 19% de las retribuciones complementarias de los altos cargos

En una entrada en la página web impulsada por la CUP 'Observatori del procés' explican que 626 de esos millones irían destinados a 11 programas nuevos vinculados a fondos transversales, como avanzó la diputada Eulàlia Reguant en sus intervención en el pleno del martes.

Una de las medidas para conseguir ese dinero es la reducción del 19% de las retribuciones complementarias de los altos cargos y cargos de confianza para destinarlo íntegramente al fondo de la renta garantizada de ciudadanía, a la que el proyecto de presupuestos del conseller de Economía, Oriol Junqueras, no reserva ninguna partida: "Sólo con esta medida se rescatan tres millones".

Los 'cupaires' destacan que uno de los fondos que se dotan con mayores cantidades es el referido a la reversión de externalizaciones, que hace posible el rescate de 293,9 millones que piden redistribuir de la siguiente manera: "54,1 millones a educación; 45,4 a renta garantizada de ciudadanía; 41 a vivienda pública de alquiler y 180,6 al fomento del cooperativismo".

Piden un "mayor control de las políticas de aval de la Generalitat" y que sea el Parlament quien autorice avales superiores a 10 millones de euros; proponen que no se firmen algunos como el de Formula One Group y el del circuito de Montmeló --que recuerdan que es deficitario--, y señalan de nuevo al macrocomplejo BCN World como ejemplo de lo que no quieren.

Las cuentas superan el primer trámite

Los presupuestos del Govern para 2017 han superado este martes la admisión a trámite en el Parlament de Cataluña con el apoyo crítico de la CUP, que ha prestado dos de sus votos para rechazar las enmiendas a la totalidad de la oposición, aunque no ha garantizado su 'sí' a la aprobación definitiva de las cuentas. La CUP ha dado un 'sí' crítico al prestar dos votos, de los diez que tiene, para poder tramitar las cuentas

A diferencia del debate sobre el proyecto presupuestario para 2016, tumbado desde el primer momento al sumarse la CUP al frente opositor, esta vez los anticapitalistas han permitido la tramitación de las cuentas: sólo dos de sus diez diputados -los imprescindibles- han votado, junto a los 62 de Junts pel Sí (JxSí), en contra de las enmiendas, mientras que los otros ocho se han abstenido.

Una vez admitidos a trámite, los presupuestos de la Generalitat inician un camino que los llevará primero al debate a la totalidad, entre el 16 y el 20 de enero, de las diferentes secciones presupuestarias en cada una de las comisiones parlamentarias, antes de volver al pleno para su aprobación definitiva, hacia el 8 o el 9 de febrero.

'Pleno escoba'

El Parlament celebra desde este martes su último pleno del año, en el que tendrá lugar el debate a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos 2017 y se votará una propuesta de resolución de JxSí y la CUP que pide preservar la libertad de expresión y el derecho a iniciativa de los diputados como muestra de apoyo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, investigada por haber permitido la votación de las conclusiones de la comisión del proceso constituyente.

En principio las cuentas del Govern podrán seguir su recorrido parlamentario con el apoyo mayoritario que suman JxSí y la CUP porque el Consejo Político de los anticapitalistas aprobó facilitar su tramitación, pero los 'cupaires' ya han advertido de que antes de la aprobación definitiva consultarán a sus bases el 28 de enero.

La mayoría de JxSí y la CUP también hará prosperar la propuesta de resolución de apoyo a Forcadell, tramitada por la vía de urgencia y en la que defienden su "inviolabilidad" por su condición de parlamentaria, después de que la presidenta declarara el pasado viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Al último pleno del año se le conoce como 'pleno escoba' porque condensa la mayoría de iniciativas pendientes en un orden del día denso: empezará el martes, un día antes de lo habitual, y se alargará hasta el jueves por la noche.

Debate presupuestario

El debate presupuestario será el primer y único punto del martes, con la comparecencia del vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, a partir de las 15 horas, las intervenciones de los grupos que han presentado enmiendas -C's, PSC, SíQueEsPot y PP-, y las de JxSí y la CUP.

La sesión del miércoles empezará a las 9.00, una hora antes de lo habitual, con una interpelación al Govern sobre feminismos de la CUP y otra sobre el derecho a morir dignamente de SíQueEsPot, y a las 10.00 se prevé la sesión de control al Govern y al presidente, Carles Puigdemont, para posteriormente dar paso a la votación de la iniciativa de apoyo a Forcadell de JxSí y la CUP, y a dos interpelaciones de C's: una sobre la competitividad empresarial y otra sobre retribuciones públicas.

La tarde del miércoles estará protagonizada por una interpelación del PSC sobre las relaciones entre los gobiernos de Catalunya y España, otra del PP sobre el Instituto de Estudios del Autogobierno y una tercera de JxSí centrada en el transporte público y la movilidad sostenible.

Se celebrará el debate a la totalidad del proyecto de ley de medidas fiscalesDespués tendrá lugar el debate a la totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales; de creación de un impuesto sobre el riesgo medioambiental por elementos radiotóxicos; del impuesto sobre las bebidas azucaradas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto sobre estancias turísticas.

La jornada acabará con el debate y votación de dos mociones: una de SiQueEsPot sobre el modo de lograr más equidad sanitaria y otra del PSC sobre los sistemas de emergencias; y el jueves a las 9.00 horas el pleno empezará con el debate y votación final del proyecto de ley del Plan Estadístico de Catalunya 2017-2020.

Seguidamente se debatirá y votará el proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión, una medida impulsada para sortear la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de varios preceptos de la legislación catalana, y después el pleno abordará el debate a la totalidad del proyecto de ley de puertos y cinco mociones: sobre violencia de género (PSC), políticas de vivienda (C's), coche eléctrico (JxSí), política internacional en una república catalana (CUP) e inversión en carreteras (PP).

El pleno acabará el jueves con el debate a la totalidad de una proposición de ley de JxSí y la CUP para implantar un impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas.

