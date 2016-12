Els notaris han fet 17 bodes i 13 divorcis setmanals el 2016

Dir el «Sí, vull» en una notaria ja és una fórmula possible des de fa més d’un any. Des del 23 de juliol del 2015 i gràcies a la Llei de Jurisdicció Voluntària, els notaris poden celebrar matrimonis als seus despatxos de dilluns a dissabte i en horari d’oficina.

Tot i que aquesta opció és desconeguda per gran part de la ciutadania, a Catalunya la tendència va a l’alça. De fet, segons dades facilitades pel Col•legi de Notaris de Catalunya, al setembre del 2015 (moment en què es van començar a fer casaments davant notari) es van celebrar 4 matrimonis. Un any més tard, al setembre del 2016, se’n van fer 160.

En el cas dels divorcis, els notaris en poden fer sempre i quan siguin de mutu acord i no hi hagi fills menors d’edat. Com passa amb els casaments, també es pot apreciar un augment. Així, al setembre del 2015 es van fer 16 divorcis, mentre que al setembre del 2016 se’n van fer 81.

Si sumem les dades del primer any en què els notaris poden casar i divorciar, és a dir, des del setembre del 2015 i fins al setembre del 2016, a Catalunya s’han celebrat 965 matrimonis i 724 divorcis, que donen lloc a una mitjana de 17 casaments i 13 divorcis a la setmana.





Un casament de proximitat i cada cop més ràpid

El vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya, José Alberto Marín, explica que un dels factors que es tenen en compte per casar-se davant notari és la proximitat. «La distribució geogràfica de les notaries, esteses arreu del territori català, permet que estiguin presents fins i tot en poblacions de poc més de 1.000 habitants», comenta.

Un altre dels aspectes que també es valora molt és la rapidesa. Així, actualment, celebrar un casament davant notari pot tardar entre 4 i 5 mesos, depenent de quant tardin els nuvis a tramitar l’expedient matrimonial al Registre Civil, però a partir del 30 de juny del 2017 això canviarà. L'expedient matrimonial, que acredita si els promesos reuneixen els requisits per casar-se, també es podrà gestionar des de les notaries, amb la qual cosa «els casaments per aquesta via s’agilitzaran i es podran fer pràcticament en un mes», afegeix Marín. A partir del 30 de juny del 2017, els notaris també podran tramitar l'expedient matrimonial

La Llei de Jurisdicció Voluntària, gràcies a la qual els notaris poden casar i divorciar, es va fer, precisament, per descongestionar els jutjats i treure feina al jutge en aquells casos en què no ha de decidir res. A diferència d’aquests últims, però, els notaris estan subjectes a un aranzel. El preu per contraure matrimoni està entre els 150 i 200 euros, "un preu que no varia tant de les taxes que s’han de pagar per casar-se en un Ajuntament", assenyala Marín.

El vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya afegeix que quan s’acudeix a un notari es té en compte l’assessorament. «Expliquem quins són els efectes legals de la unió matrimonial, sobretot pel que fa als temes relacionats amb el testament i la separació de béns».

Una celebració flexible

I com és casar-se davant d'un notari? El vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya explica que es fa en el mateix despatx notarial mitjançant una cerimònia "íntimaEns adaptem a les demandes dels nuvis sempre i quan es mantingui la serietat que requereixen aquests actes" i acollidora". De fet, només cal el DNI i dos testimonis que estiguin presents a l'acte per contraure matrimoni davant d'un notari. Durant la celebració, aquest llegeix els articles 66, 67 i 68 del Codi Civil Espanyol i fa signar l'escriptura pública de matrimoni que prèviament ha redactat.

La parella, però, també pot decidir com vol que sigui la celebració. Per exemple, quin dia es farà, si hi haurà més convidats o si comptarà amb música o amb algun parlament. Com afirma Marín, els notaris s'adapten a les demandes dels nuvis "sempre i quan es mantingui la serietat que requereixen aquests actes".

Divorcis de mutu acord davant notari

El cas de les escriptures públiques de Separació o de Divorci, aquestes es poden fer en aquells casos que siguin de mutu acord i no existeixin menors no emancipats ni fills que depenguin dels seus progenitors. Com passa amb els matrimonis, per fer ús d’aquest servei també cal pagar una taxa que gira al voltant dels 150 euros. En aquests casos, a més, els interessats han de contractar com a mínim un advocat perquè els assessori.

Marín explica que la gent sobretot acudeix a un notari per la rapidesa. «Si al jutjat un pot trigar 2 o 3 mesos a divorciar-se, a través del notari es pot fer pràcticament d’un dia per l’altre, sempre i quan no hi hagi béns en comú, que llavors es triga una mica més».

