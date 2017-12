Zidane, sobre las lesiones: "No estoy preocupado, pero tengo que buscar soluciones"

Zinedine Zidane no quiso caer en dramatimos tras la lesión de Varane en el partido ante el Borussia Dortmund, con el que el Real Madrid cerró la fase de grupos de la Champions. Los blancos ganaron por 3-2 pero la mala noticia estuvo precisamente en los problemas físicos del central galo. "Nos ha dicho que no es mucho, pero vamos a ver", explicó el técnico en sala de prensa.

La ausencia del cinco madridista se une a la sanción de Ramos para el duelo del fin de semana ante el Sevilla, y a la lesión que también sufre Jesús Vallejo, sobre el que Zizou avisó que "hay que esperar".

Sobre las bajas, el entrenador no quiso dramatizar: "No estoy preocupado, tenemos que buscar soluciones para meter un equipo competitivo el sábado". Sobre ello, no descartó la opción de reconvertir a Marcos Llorente en central, dado que Nacho es el único disponible.

Sobre la victoria ante el Dortmund, celebró el cómo se había conseguido. "Mejor meter tres. Empezamos muy bien, los primeros minutos metimos dos goles y luego pasamos dificultades con la lesión de Varane. La última media hora también fue muy buena con Lucas en su sitio y dos líneas de cuatro. La entrada de Ceballos y Llorente ha sido importante", analizó, dejando claro que estaba "contento" con el andaluz, que había dado "equilibrio" junto al canterano.

Para terminar, Zidane recalcó que tiene fe en el futuro: "El equipo estará muy bien en febrero, vamos a tener días muy bonitos y también un pequeño parón, que siempre se necesita".