Usain Bolt cava la tumba de su amigo Germaine Mason, muerto en accidente

Usain Bolt, campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, aparece en un vídeo colgado por el Team Jamaica cavando la tumba de su amigo Germaine Mason, fallecido el 20 de abril pasado en un accidente de moto.

😞Usain Bolt digs grave for friend Germaine Mason in Portland earlier today. Germaine was killed April 20 in motorcycle accident 🇯🇲🙏🏾 📸 E. S pic.twitter.com/5aqUNHtVPX