Simeone: "Mientras sea de nuestra familia, los 'bancamos', y Griezmann es de mi familia"

Tal y como ocurriera en el último partido del Atleti en Liga, en Riazor, Diego Pablo Simeone decidió sustituir a Antoine Griezmann antes de que acabara el partido que disputaron este sábado en el Wanda Metropolitano el Atlético y el Real Madrid. El francés no hizo un buen partido y cuando salía, recibió una pitada por parte del público colchonero.

Preguntado por estos pitos al acabar el encuentro en Movistar Plus, Simeone dijo que "Mientras sean de mi familia, los bancamos a muerte a todos. Y Griezmann es de mi familia".

También salió en defensa del francés el ilicitano Saúl Ñíguez: "La gente tiene que animar más y saber que Griezmann es un jugador increíble y el más determinante que tenemos".

Zidane: "Solo nos faltó el gol"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el empate en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano pese a quedar a diez puntos del Barcelona, y aseguró que hicieron "un gran partido" y solo les faltó "el gol".

"Nos ha faltado el gol, no tengo que reprochar nada a mis jugadores, hicimos un gran partido y merecimos más pero no se ha podido", dijo en rueda de prensa.

Zidane no cree que el Real Madrid se haya quedado sin opciones de ser campeón tras quedar a diez puntos del líder. "No la veo lejos porque faltan muchos partidos y muchos puntos en juego todavía. Diez puntos son muchos pero seguramente esto cambiará porque el Barcelona no va a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí".