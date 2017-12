Nadal no jugará en Brisbane y se reserva para el Open de Australia

"Siento anunciar que este año no voy a ir a Brisbane. Mi intención era jugar, pero aún no estoy preparado después de la larga temporada pasada y el retraso en el comienzo de mi preparación". Esto escribió en sus rede sociales Rafa Nadal, que sigue retrasando su vuelta tras una dura temporada y no abrirá el año hasta el Open de Australia.

El tenista de Manacor prefiere recuperarse plenamente de la temporada pasada y ha anunciado su ausencia en Brisbane solo unos días después de confirmar que no asistiría al torneo de exhibición en Abu Dhabi, durante los primeros días de 2018.

El de Brisbane iba a ser el primer campeonato en el que el español iba a defender el número 1, pero cree que aún no está "preparado". Eso sí, ha asegurado que el cuatro de enero aterrizará en Melbourne para preparar el Abierto de Australia, que arranca el 15 de ese mismo mes.

El año pasado Nadal llegó a Australia con muchas dudas pero logró meterse en la final tras derrotar en semis a Grigor Dimitrov en algo más de cinco horas de juego. En el partido decisivo, acabó derrotado por Roger Federer.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia