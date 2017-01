Pau Gasol se rompe un dedo de la mano durante el calentamiento con los Spurs

El pívot español Pau Gasol se fracturó este jueves el cuarto hueso metacarpiano de la mano izquierda durante la sesión de calentamiento que realizaba con San Antonio Spurs previo al partido que iban a disputar contra Denver Nuggets. Sucedió al chocar su mano de forma involuntaria contra su compañero, el escolta-alero Kyle Anderson, cuando intentaba un mate en carrera.

El equipo de San Antonio no ha dado a conocer cuanto tiempo podrá estará de baja el veterano jugador español de 36 años, que disputa la decimosexta temporada en la NBA, primera con los Spurs, y tiene promedios de 11,7 puntos; 7,9 rebotes y 1,2 tapones en los 39 partidos que lleva disputados.

Pau Gasol suffered an injury during the warm-up period prior to tonight’s game. X-rays taken show a fracture of his left fourth metacarpal.