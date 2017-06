Rafa Nadal vs Dominic Thiem | Directo: semifinal Roland Garros 2017

El inicio del segundo set continúa siendo un calco del primero. Nuevo 'break' de Nadal a Thiem: 2-1 que buscará confirmar el tenista español con su saque.

Thiem ha ganado uno de los mejores puntos de lo que va de partido. Ha sido en el segundo juego del segundo set



Thiem arranca el segundo set con un 'break'... Y Nadal se lo devuelve acto seguido. Calcado al inicio del primer set.

NADAL GANA EL PRIMER SET A THIEM (6-3).

Nadal off to a flying start, serving out the opener 6-3.



Thiem faces an uphill battle, the Spaniard is undefeated in SFs here (9-0).#RG17 pic.twitter.com/4tld9qeXKW — Roland-Garros (@rolandgarros) 9 de junio de 2017

Nadal controla el partido ante un correoso Thiem. Al balear solo le falta un punto para hacerse con el primer set.

Thiem no encuentra la forma de cerrar los puntos frente a Nadal, que ha confirmado el segundo 'break' y ha encarrilado el primer set (4-1) en media hora de partido. Pero cuidado, hay más igualdad de lo que parece

¡Con qué fuerza le pega Thiem! Levanta tres bolas de rotura, pero no es suficiente ante Rafa Nadal en este inicio de partido. Nuevo 'break' para el tenista español

Increíble la fuerza que imprime a sus golpes Thiem, aunque impreciso en golpes decisivos. Ambos jugadores, con muchos problemas para controlar su saque. Nadal ha remontado un 15-40 para ganar por primera vez su saque



Intercambio de 'breaks' en los dos primeros juegos del partido. Nadal le devuelve la rotura de saque a Thiem y todo se iguala de nuevo.

Mal arranque de Nadal para empezar. Primer punto y primer 'break' de Thiem al español.

¡Arranca la semifinal entre Nadal y Thiem!

Es el cuarto enfrentamiento en las últimas seis semanas entre Nadal y Thiem. En ellos, 2-1 para el español (las dos victorias de Nadal, en las finales del Godó de Barcelona y del Open de Madrid; la de Thiem, en Roma)

Choque de titanes. Así anuncia Roland Garros la semifinal entre Nadal y Thiem, los dos jugadores más en forma en tierra en la actualidad. El vencedor se medirá a Wawrinka, que ha derrotado en cinco sets a Murray.



Wawrinka ha dado un golpe en la mesa y ha pasado por encima de Murray en el quinto set (6-1). Es el primer finalista de Roland Garros y ya espera al ganador de la semifinal entre Nadal y Thiem, que empezará en unos minutos. Así ha sido el punto con el que Wawrinka ha cerrado el partido frente al número 1 del mundo

Va a tocar esperar para ver el Nadal vs Thiem. Wawrinka manda su semifinal contra Murray al quinto set. El nivel de tenis entre ambos está siendo altísimo y se espera que la última manga sea igual de igualada que el resto del partido. Así ha ganado Wawrinka el cuarto set

Continúa la semifinal entre Wawrinka y Murray. Seguimos viendo un tenis de altísimo nivel en el cuarto set. Lo que está claro es que el suizo no se va a rendir. Buena prueba son golpes como este en el séptimo juego de la cuarta manga

El número 1 del mundo ha empezado a desplegar su mejor tenis para remontar el tercer set. El ganador del Murray vs Wawrinka se enfrentará al vencedor de la siguiente semifinal, entre Nadal y Thiem. Murray está más cerca de la final gracias a golpes como este

Murray se hace con el tercer set (7-5) y se coloca a uno de la final. Veremos si cierra el partido o Wawrinka fuerza el quinto.

C'MON



Murray wins 60 minute 3rd set 7-5. Can he close out Wawrinka in four, or will this semifinal go the distance? #RG17 pic.twitter.com/Xjen94Swyb — Roland-Garros (@rolandgarros) 9 de junio de 2017

El partido estaba programado para las 15.30, pero la semifinal entre Murray y Wawrinka parece que va para largo. En este momento, las cosas marchan 1-1 entre ambos.

Nadal se ha reencontrado con su juego esta temporada y ha demostrado que tiene todo para intentar el asalto a su décimo Roland Garros. Quizá, el rival más complicado en la actualidad para Rafa seaThiem, a quien muchos ven como el próximo gran dominador en esta superficie. De momento, 4-2 para el balear en sus enfrentamientos directos, dos de ellos finales este año que ha ganado Nadal.

Buenas tardes y bienvenidos a la semifinal de Roland Garros que enfrenta a los dos jugadores más en forma del momento sobre tierra batida. Rafa Nadal y Dominic Thiem.