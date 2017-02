El líder del Tour de Dubai, Marcel Kittel, agredido en plena carrera por un compañero

El Tour de Dubai vivió en su tercera etapa una circunstancia muy poco deportiva. El líder de la carrera, el alemán Marcel Kittel, recibió un puñetazo del ucraniano Andriy Grivko en la lucha por la posición, sin motivo aparente.



Kittel salió del incidente con una visible brecha que le hizo sangrar durante el resto de la etapa, mientras Grivko salió directamente de la carrera, expulsado después de que la organización visualizara los imágenes.



"Cuando pasamos por una obra, la arena empezó a volar y en cuanto entramos en los abanicos empezamos a pelear por una posición, lo que siempre es estresante, y Andriy Grivko me dio un puñetazo. Realmente no puedo entender cómo puede hacer algo así", declaró Kittel.



Kittel mostró después su enfado en las redes sociales, en las que no aceptó las disculpas de su 'contrincante'.





I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0