Jorge Pérez, candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol: "Villar se ha endiosado"

"Animado, con ganas y aprendiendo". Así define Jorge Pérez su estado de ánimo algo más de un mes antes de las elecciones a la Federación Española de Fútbol, a las que se presenta para hacer frente a Ángel María Villar, que la ha dirigido durante más de 28 años.

¿Cómo y cuándo le surgió por primera vez la idea de presentarse a presidente de la RFEF?

Hace dos años, ya me habían apartado. No de las decisiones, que nunca las he tomado, pero sí que no contaban conmigo. Eso seguro que influyó. Había cosas que yo pensaba que no se estaban haciendo bien, no se me hacía caso. Poco a poco fui madurando la idea. Luego ya una vez que aglutiné en torno mío a una serie de colaborares excelentes, gente joven, preparada, con ganas e ilusión, me fui ilusionando. Y ahora estoy deseoso de que nuestro proyecto salga adelante. La Federación es una empresa bonita, con una responsabilidad importante, pero se ha quedado anclada en el pasado. Se puede hacer mucho.

Usted ha estado en la Federación muchísimos años. ¿Cómo quiere convencer a la gente de que su llegada sería una renovación?

El cambio no soy yo, es el equipo. Por mi talante, no me gusta imponer. Yo lo que quiero es aportar es los conocimientos y la relación con la gente que tengo.

Le he oído decir que Villar en los últimos años ha estado muy cerrado al diálogo. ¿Es algo solo de los últimos años o siempre ha sido así?

Siempre ha sido una persona muy cerrada, pero ahora más. Se ha endiosado, se cree en la posesión de la verdad y la razón. Antes nos escuchaba más, admitía que se le pudiera decir algo, criticar, o que no estaba acertado, pero últimamente no lo permitía. Busca adhesiones inquebrantables.

Villar y Padrón están ahora mismo siendo investigados por varios casos de presunta corrupción. Usted estaba entonces en la Federación. ¿Cómo puede explicar que no tuviera nada que ver?

Ellos lo que intentan es arrastrarme. Villar que es una persona que siempre ha dicho ‘los empleados están para obedecer y trabajar y los directivos para tomar decisiones’. Ahora no puede pretender decir que los empleados somos los que tenemos la responsabilidad y que él no conoce nada. En ese sentido estoy tranquilo, no he hecho ninguna irregularidad y si la hubiera hecho, no me habría metido en esta pelea de ser presidente. Confío en que la justicia aclarará estas cuestiones.

Hay que hacer algo con la violencia en el fútbol, Villar no hace nada y mira para otro lado

¿Qué pasó con Villar para que pasara usted de hombre de confianza a ser apartado y ahora rival en las elecciones?

Llegó un momento en el que decía las cosas que no me parecían justas, o que no estaban bien, y empecé a notar que no me lo admitían, mi cometido no tenía razón de ser. Se produjo un distanciamiento que llegó hasta a no dirigirnos la palabra. Eso es lo que ocurrió. Como quiero esa casa, a sus empleados, pues dije… ‘esto se puede mejorar’, y me decidí a presentarme.

Vamos con las cosas a cambiar. Por ejemplo, la Copa del Rey. El doble partido, la habitual polémica con la sede… ¿qué propone usted?

Hay que darle una vuelta en todos los sentidos. Si la Segunda B y la Tercera es categoría nacional, deben de participar todos sus clubes. Suprimir la Copa Federación, que ha sido fallido. Y adoptar el formato inglés: a partido único, por sorteo, no necesariamente en el campo del club de inferior categoría, y que la sede se conozca a principio de temporada. Me gustaría que fuera siempre en Madrid, alternando el campo del Atleti y el del Real Madrid. Pero a Luis Gil, mi mano derecha, le gusta el formato Final Four.

¿Los clubes lo permitirían?

Llevándose bien con las instituciones, que es otra de las carencias de Villar, se puede llegar a un acuerdo. Hay que hablar con la Liga, con el CSD, no estar de espalda a todos y en bronca permanente.

¿Y en la selección? De momento a Lopetegui le está yendo bien, pero no sé si tiene usted otro proyecto, aunque sea de futuro, quizás después del Mundial.

Apoyo absolutamente al actual seleccionador y le facilitaré absolutamente su trabajo para que consiga la clasificación para el Mundial. Hasta entonces, no hay ningún problema en este aspecto.

La selección no engancha al público, solo en los grandes torneos. ¿Quizás no se ha aprovechado bien los éxitos?

Es un tema muy grave, y es debido a que la Federación está de espaldas a las nuevas tecnologías. Lo hemos visto en Gijón, donde la selección no llenó en un partido importante ante Israel. Y luego cuatro días después en París, van 80.000 personas a Saint Denis. Hablas con la federación francesa y te cuentan que han vendido entradas online desde hace cuatro meses, hacen que se interactúe con el público, que sea una fiesta, los jugadores participan con las nuevas tecnologías… Eso no existe con Villar. Se pierden muchas posibilidades y patrocinios.

La transparencia es, desde luego, otro aspecto a mejorar en la RFEF.

Hay que abrir las ventanas y que corra el aire, si no, no hay transparencia. Me hace gracia cuando Villar dice la expresión ‘transparencia interna’. No, la transparencia no tiene calificativos, es transparencia. Es uno de los pilares de mi proyecto.

Las peleas de padres en campos de niños y las agresiones a árbitros están dejando al fútbol como un deporte de salvajes. ¿Qué puede hacer la Federación para que se reduzcan este tipo de incidentes?

En esas vueltas que me estoy dando por España, me decía un entrenador que eso se soluciona con una cámara en una torre de iluminación que lo grabe todo. Es una solución. Lo que está claro es que hay que hacer algo, hablar con las instituciones y hacer inversión. Lo que no se puede hacer es lo que hace Villar: nada, mirar a otro lado y decir que en el fútbol no está pasando nada.

Tebas acusó a Villar de retrasar la llegada a España del VAR. ¿Qué tiene usted pensado?

Lo ha rechazado. Se lo pide la Liga y lo rechaza, y luego se lo pide la FIFA para el partido ante Francia y lo autoriza. Es el 'no porque no', el 'yo soy el que manda y digo que no'.

Por cierto, y hablando de Tebas, el presidente de la Liga le ha apoyado públicamente. ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Le preocupa que alguien pueda pensar que está, digamos, a su servicio?

No me da miedo que me digan eso porque yo soy un hombre de Tebas. Pero también soy un hombre del fútbol femenino, de los entrenadores, de los árbitros, del fútbol sala. Quiero ser el presidente de todo el fútbol, de los que me hayan votado y de los que no. Esas etiquetas no me dan miedo. La gente de Villar dice ‘es Tebas’, pero es que Tebas es el presidente del fútbol profesional, que está creciendo mucho en los últimos años y puede ayudar al fútbol aficionado. Tienen que tener voz en la Federación Española.

Voy a luchar porque haya voto por correo, viene en la orden ministerial

Fútbol femenino. Es el momento de que se apueste de verdad por él. ¿Qué medidas concretas tomará usted si llega a la presidencia para darle un impulso real?

A cada club de Segunda femenina, que ahora se le da menos de 1.000 euros anuales, le vamos a dar 18.000. A la Primera no, porque ya recibe ayuda de la Liga, que le da dos millones, y de Iberdrola. Vamos a apostar por el fútbol femenino porque creemos en él, y creemos que va a generar ingresos. Solo hay que ver cómo juegan, hace unos días un equipo de chicas ganó una competición de chicos. Hay que apoyarlas.

¿Usted cree de verdad que puede ganar?

Sí, sí me lo creo. Estamos haciendo bien las cosas. Más que pedir el apoyo, estamos informando. Hay jugadores profesionales que nunca han votado. Si hay participación, la gente quiere cambio.

El voto secreto parece clave. Pero… ¿y si no lo hubiera?

Voy a luchar porque lo haya, viene en la orden ministerial que si uno de los candidatos lo pide, tiene que haberlo. Es importante que se vote de forma privada.

Si no lo hubiera, ¿ve casi imposible ganar? ¿Cree que hay miedo?

Se reducirían bastante nuestras opciones.