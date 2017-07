Jermain Defoe no puede reprimir las lágrimas en el emotivo funeral de Bradley Lowery

Este viernes, los vecinos de la localidad de Blackhall Colliery, en Durham, Inglaterra, se echaron a las calles para darle el último adiós a Bradley Lowery, el niño hincha del Sunderland que emocionó a todo el mundo en su lucha contra un cáncer terminal. Y como no podía ser de otra manera, en el funeral estuvo Jermain Defoe, defensa internacional inglés e ídolo de Bradley.

El jugador, ahora en las filas del Bournemouth, no pudo reprimir las lágrimas en un funeral en el que un coche de caballos llevó el féretro de Bradley, adornado con los colores del Sunderland y precedido por un gaitero.

A los días de su muerte, Defoe dedicó a Bradley, con quien pasó gran parte de su enfermedad, una emotiva carta en la que decía que le había cambiado para siempre.

