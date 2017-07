El emotivo mensaje de despedida de Jermaine Defoe para el niño Bradley Lowery

El delantero internacional inglés Jermaine Defoe compartió este sábado un emotivo mensaje de despedida dedicado a Bradley Lowery, el niño hincha del fútbol que falleció este viernes tras luchar durante meses contra un neuroblastoma, un raro tipo de cáncer terminal. Lowery idolatraba a Defoe desde que éste jugara como delantero centro del Sunderland, equipo favorito del menor, y el propio futbolista se había implicado personalmente en las campañas de apoyo al chico, hasta el punto de pasar varias noches con él.

"Adiós, amigo mío. Te echaré mucho de menos. Me siento tan afortunado de que Dios te llevara a mi vida y por los maravillosos momentos que he vivido contigo... por eso me siento agradecido. Nunca jamás olvidaré la forma en la que me miraste cuando te conocí por primera evz, el genuino amor que había en esos preciosos ojos. Es difícil encontrar palabras para expresar lo que significas para mí. La manera en la que decías mi nombre, tus pequeñas sonrisas cuando las cámaras aparecían como si fueras una pequeña superestrella y el amor que sentía cuando estaba contigo. Tu coraje y valentía seguirán inspirándome para el resto de mi vida. Nunca sabrás cómo de diferente me has hecho como persona. Dios te tiene en sus brazos y yo siempre te llevaré en mi corazón. Duerme en paz, pequeño. Mi mejor amigo", escribió Defoe en un tuit acompañado de varias fotos de ambos.