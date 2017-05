Flexiones entre punto y punto: la extraña manía de la tenista japonesa Rika Fujiwara

Los tenistas profesionales tienen numerosas manías dentro y fuera de las pistas de tenis, pero es raro ver una tan peculiar como la de la japonesa Rika Fujiwara.

Ocurrió en el torneo de Kurume, que se disputa sobre hierba en esta ciudad japonesa. Se enfrentaban en octavos de final la local Rika Fujiwara y la británica Laura Robson.

Entre punto y punto, la veterana jugadora asiática se tiraba al suelo para efectuar un par de flexiones. No le sirvió de mucho, ya que cayó derrotada por 6-1 y 6-3.

Rika Fujiwara was playing Laura Robson in $60k Kurume R16 today and her routine between points was... quite unusual. 👀 (📽️ via HuHu 👍🏼) pic.twitter.com/XlLxaqWxHc

Tras el partido, Laura Robson bromeó diciendo en Twitter: "Sinceramente, ha hecho más flexiones en el segundo set que yo en el último año".

@CoCoVandey Honestly she did more push-ups in the second set than I've done in the last year.