La Federación Catalana de Esquí de Montaña decide no competir más por España

Joan Cardona, seleccionador de la Federación Catalana de Esquí de Montaña, afirmó en una entrevista en Rac1 que no se presentarán a ninguno prueba de los campeonatos de España.

"Si nos creemos que somos una República, evidentemente al Campeonato de España de este año no creo que debamos ir", dijo Cardona en la emisora catalana.

El seleccionador afirmó que cuenta con el apoyo de todos los corredores, aunque aclaró que si alguno de ellos quiere participar, lo puede hacer de manera individual. El más conocido de los deportistas es el ultrafondista Kilian Jornet, reconocido independentista y que se ha mostrado muy activo en los últimos días, denunciando "la represión" del Estado español y "los encarcelamientos".

Además de Jornet, varios esquiadores se han posicionado en las redes sociales en los últimos días, siendo muy críticos con la postura del Gobierno español ante el desafío independentista catalán.

When, in the lack of political capacity, the repression and imprisonment are used to silence ideas, the lack of democracy becomes evident.