Cristiano depositará los 14,7 millones del presunto fraude a Hacienda, según Cope y 'ABC'

Cristiano Ronaldo depositará los 14,7 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria y por los que la Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia en su contra por fraude fiscal, según varios medios.

De acuerdo con informaciones de la cadena Cope, ABC y RTVE, el astro depositará la cantidad que le reclaman las autoridades fiscales de forma preventiva, es decir, como gesto de buena voluntad y para mostrar a las autoridades que no quiere evadirse de la acción de la justicia. Sin embargo, seguirá el litigio ante la agencia para demostrar, como afirma, que en realidad no los debe y que no ha defraudado al fisco español.

La Fiscalía lo acusa de crear una estructura societaria para ocultar a Hacienda las rentas generadas en España por sus derechos de imagen y subraya que eso supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España.

Antes del 31 de julio

El futbolista está citado a declarar como investigado el próximo 31 de julio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón en Madrid por la denuncia que la Fiscalía presentó en su contra. La jueza Mónica Gómez Ferrer ve indicios de criminalidad y por ello ha abierto un proceso de instrucción.

Según RTVE, antes de esa fecha Cristiano hará el depósito de los 14,7 millones. ABC afirma que el astro no quería hacer el pago, pero sus abogados del bufete Baker-McKenzie lo han convencido, porque así se evitaría tener que pagar después, en caso de ser condenado, las multas e intereses, con los que la deuda podría llegar a los 42 millones.

Sin embargo, el portugués quiere dejar claro que ese adelanto del pago no implica un reconocimiento de la culpabilidad. Al estar depositado el dinero, si la jueza decide que no hubo delito, puede recuperarlo.

Documento falso

Por otra parte, el semanario alemán Der Spiegel, miembro de la red EIC de periodismo de investigación en Europa, publicó este martes que la defensa de Cristiano Ronaldo habría falseado la fecha de un contrato.

Esa acción, según documentos obtenidos por Der Spiegel, desmontaría la buena voluntad esgrimida por la defensa del jugador del Real Madrid, informa el diario español El Mundo, también adscrito a EIC.

El jugador portugués defendió que sus estructura societaria en Islas Vírgenes Británicas era previa a su llegada al Real Madrid y, según su versión, escribe El Mundo, "el contrato con la empresa 'offshore' Tollin -la sociedad a la que tenía cedidos sus derechos de imagen- es de 2008, mientras que su fichaje tuvo lugar en 2009".

Esa versión de Cristiano indicaría que no existía conexión entre ambos eventos ni voluntad de defraudar.