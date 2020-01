El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha advertido al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “si no hay mesa no hay legislatura”. Y ha puesto cuatro condiciones: reconocimiento entre iguales, hablar sin vetos, reuniones programadas y consulta en Cataluña. "Si no lo hacen estarán estafando a un pueblo no a un partido", ha señalado.