Mientras aún se espera a que la película de Super Mario Bros. llega a plataformas en España, aún resuena una canción en las cabezas de los niños y adultos que fueron al cine a verla. Peaches, el tema de Bowser en honor a la princesa, sigue clavado en la memoria por su pegadiza melodía, pero, por si lo habías olvidado, Jack Black lo ha vuelto a interpretar magistralmente.

El actor estadounidense es quien pone voz al famoso villano de los videojuegos en su versión original, por lo que es el verdadero intérprete de este tema y, por ello, ha grabado no solo la versión animada, sino un videoclip en el que la canta sentado al piano.

Ahora lo ha vuelto a interpretar en directo y lo ha hecho durante el concierto organizado por The Game Awards, los premios de videojuegos más famosos que entregan su prestigioso GOTY (Game of the Year o Juego del Año).

La organización realiza su gala a finales de año, pero este evento musical era con motivo del décimo aniversario de su fundación. Y allí estuvo Jack Black para volver a interpretar a Bowser y llevar a la vida la famosa saga de videojuegos, Super Mario.

Jack Black performed Peaches LIVE at the Hollywood Bowl during The Game Awards 10-Year Concert! 🍑🍑🍑🍑🍑 pic.twitter.com/Bpn9TUlgGu — IGN (@IGN) June 26, 2023

Además de la actuación en directo del actor, una orquesta dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel interpretó bandas sonoras de otros juegos como League of Legends, God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Final Fantasy XVI, Elden Ring, Diablo o la serie Arcane.