Ekko no deja de traspasar fronteras, tanto físicas como temporales. Y es que el campeón de League of Legends, uno de los personajes más famosos del videojuego online, ya ganó más popularidad en Arcane, la serie de Netflix, pero ahora da el salto protagonizando su propio videojuego: Convergence: A League of Legends Story.

Riot Forge y Double Stallion Games lanzan este metroidvania de plataformas en 2D para un solo jugador que llega este martes a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC (a través de Steam, GOG y Epic Games).

Explora el mundo de Zaun controlando a Ekko, un joven inventor con un dispositivo que le sirve para manipular el tiempo. Los jugadores se pondrán en la piel de este famoso campeón de League of Legends y ahondarán en su historia mientras descubre las consecuencias que tiene manipular el tiempo.

Y es que todo empieza cuando tu yo del futuro aparece para investigar un hecho del pasado que provocará un futuro devastador. Por ello, habrá que poner toda la carne en el asador para solucionar el presente y el futuro para arreglar la línea temporal, enfrentándose a cualquier enemigo que se interponga, y a algunos amigos como Jinx.

En Convergence: A League of Legends Story recorrerás niveles 2D en los que vivirás tensos y dinámicos combates, en los que entrará en juego la habilidad de Ekko para viajar en el espacio y el tiempo. Todo ello aderezado por un increíble estilo artístico