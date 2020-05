'Call of the Sea', el juego español presentado por Microsoft para Xbox Series X, One y PC

OUT OF THE BLUE / RAW FURY

Con un estilo artístico digno de admirar y una mecánica en la que premia la narrativa, Call of the Sea se plantea como una aventura imprescindible para los jugadores de Microsoft. Y es que este título español será lanzado a finales de año para Xbox One, PC y la esperada Xbox Series X.

El pasado jueves, la compañía presentó varios títulos que debutarán en esta nueva consola, momento en el que se pudo ver el tráiler de este videojuego desarrollado por Out of the Blue y Raw Fury.

Esta aventura narrativa en primera persona ambientada en los años 1930 está protagonizada por Norah, una mujer que ha cruzado el océano para llegar al Pacífico Sur en busca de su marido desaparecido. El jugador tendrá que resolver puzles y acertijos, explorar los restos de una civilización olvidada en una isla, desvelar los misterios y secretos que allí se esconden y enfrentarse a su propio viaje emocional.

Descrito por sus creadores como "un juego de aventuras de otro mundo" debido a sus elementos sobrenaturales y místicos, Call of the Sea une todos estos ingredientes a los paisajes paradisíacos, que son la excusa perfecta para hacer de este juego toda una belleza artística.