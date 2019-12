La revista 'Time' elige a 'Grand Theft Auto V' como el mejor videojuego de la década

Aunque la ortodoxia numérica dice que la década acaba con el 2020, son muchos los que prefieren elegir el 2019 como el último año del decenio. Lo ha hecho la revista Time, que está presentando sus listas de los mejores de la década. La que nos ocupa es su lista de videojuegos, de mejores títulos de los últimos 10 años.

La mítica revista norteamericana ha elegido a Grand Theft Auto V como el mejor juego de la década. Desde que salió en 2013, ha vendido 115 millones de copias y aguanta en muchas de las listas de ventas. El título desarrollado por Rockstar North inicialmente para PS3 y Xbox 360, tuvo luego ediciones para PS4, Xbox One y hasta para PC.

Time califica a Grand Theft Auto V como el producto de entretenimiento con mayor éxito financiero de todos los tiempos (más, recuerda, que Lo que el viento se llevó o la saga de Star Wars). Según la revista, "el impacto cultural de Grand Theft Autoes difícil de cuantificar".

En la segunda posición, Time sitúa a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, título de Nintendo para Wii U y Switch. El tercer lugar fue para Fortnite, el título de Epic Games cuyo battle royale sigue siendo el juego, el fenómeno, del momento.

De The Legend of Zelda: Breath of the Wild dice la revista que "Nintendo demostró que podía crear un juego de mundo abierto más interesante que los de la competencia. Liberados de la progresión lineal, los jugadores eran libres de explorar Hyrule a su propio ritmo y crear sus propias aventuras".

Sobre Fortnite, recuerda Time que "Epic Games ganó tanto dinero y tan rápido que pudo lanzar su propia plataforma de distribución". Dice la publicación que el juego les ha mostrado a "los asustados padres la naturaleza adictiva de los videojuegos".

En el cuarto puesto de la lista aparece Dark Souls, juego de FromSoftware, y League of Legends, de Riot Games, en el quinto. La lista de los mejores videojuegos de la década en opinión de Time es ésta: