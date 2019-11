¿Serías capaz de jugar 62 horas seguidas a un videojuego? ¿Y si fuera de peleas? Seguramente no. Pero debe ser cosa de proponérselo. Es lo que ha hecho Justice “Ember” Jackson, atreverse y salir sano y sonriente del envite.

Hasta ahora el récord de horas seguidas jugando un título de peleas era de Daniel Bergman, que estuvo 57 horas continuadas dando mamporros virtuales. Jackson decidió batir esa marca. Y tanto: de 57 horas lo ha llevado hasta las 62.

Como cuenta Dexerto, este gamer, más conocido como Emberifyy, estuvo todas esa horas jugando sólo a Super Smash Bros. Ultimate. Cuando alcanzó la hora 62 (momento que muestra el vídeo de Twitch) había utilizado poco menos de 5 horas para descansar. Y es que esto de los récords de horas jugando tiene sus reglas.

No, Jackson no estuvo 62 horas jugando sin parar. Las normas permiten descansar. En concreto, cada hora de juego permite descansar 10 minutos, que el gamer puede tomar o no. En esos 10 minutos puede estar apartado de la pantalla y hacerlo como mejor considere. Eso sí, cuando vuelva a jugar no puede despegar la mirada de la pantalla por más de 20 segundos.

Emberifyy retransmitió su partida por el streaming de Twitch. El jugador ha anunciado que todas las ganancias logradas en esas 62 horas irán a la caja de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.