Los tres factores que debe cumplir un hotel para ser de lujo, según el periodista español que se codea con la realeza británica y saudí

Gustavo Egusquiza es un destacado periodista y experto en turismo de lujo, reconocido por su habilidad para explorar destinos exclusivos. Ha sido invitado a sus castillos y mansiones por personalidades como la reina Isabel II o el príncipe saudí Fahad bin Naif.

Ha disfrutado de lujosas experiencias, como tener un 'mayordomo exclusivo' las 24 horas y alojarse en hoteles de élite. Su trayectoria incluye ser el único periodista español en eventos de la realeza y festivales de arte mundialmente importantes, como Noor Riyadh. Autor del libro España Exclusiva, un recorrido mágico con hoteles con encanto en 2019, fue elegido por la revista Forbes como uno de los mayores expertos del mundo en turismo de lujo. Egusquiza aborda, en una entrevista en 20minutos, su visión sobre el turismo en España y en el mundo, y sus relaciones y anécdotas con la realeza británica, saudí o japonesa.

Kate Middleton es una mujer intachable, fantástica en el trato y en las distancias cortas

¿Qué es el turismo de lujo?

El turismo de lujo es una experiencia exclusiva diseñada para satisfacer los más altos estándares de comodidad, servicio y estilo. Va más allá de una simples vacaciones y está cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable y personalizada.

¿Qué factores son fundamentales para considerar un hotel, una agencia de viajes, un crucero o un restaurante para que sean considerados de lujo?

Para ser considerados de lujo, tanto hoteles, agencias de viajes, cruceros o restaurantes deben cumplir con ciertos criterios. Por un lado, deben tener un servicio impecable y personalizado y el personal debe anticiparse a las necesidades de sus clientes. Además, las instalaciones deben ser de la más alta calidad y ofrecer exclusividad y privacidad.

¿Hay diferentes niveles de lujo?

Sí, definitivamente existen diferentes niveles de lujo. Mientras que algunos lugares pueden ofrecer un lujo más discreto y sutil, otros optan por un enfoque más ostentoso. Los diferentes niveles de lujo pueden reflejarse en la exclusividad de los servicios ofrecidos, la ubicación del establecimiento y la reputación de la marca. Sin embargo, en todos los casos, el objetivo es proporcionar una experiencia inolvidable y de primer nivel para los viajeros más exigentes.

Gustavo Egusquiza, periodista experto en turismo de lujo. Cedida

¿Qué destinos en España destacarías como lugares imprescindibles para los turistas que buscan experiencias exclusivas?

Creo que ciudades como Madrid son un Must hoy en día. En pocos años Madrid se ha puesto al nivel de otras ciudades europeas. Las Islas Baleares creo que es otro de esos destinos que merece la pena descubrir para aquellos turistas que buscan un destino diferente en nuestro país.

¿Cuál es tu opinión sobre la evolución del turismo de lujo en España en los últimos años?

Los datos que arrojan las autoridades son muy positivos en este sentido pero hay tres cosas que a mí me preocupan. Por un lado, es la masificación que están sufriendo nuestras ciudades. Por otro, es el encarecimiento de la vivienda que se está experimentando por este efecto llamada del turismo de lujo y que hace además que sus ciudadanos vean incrementados considerablemente los precios de sus necesidades básicas y por último, me preocupa que como país tengamos tanta dependencia del turismo. Creo que sería conveniente diversificar lo máximo posible nuestro tejido económico.

¿Cómo describirías al turista español en términos de sus preferencias y comportamientos en el sector del turismo de lujo?

El turista español en el sector del lujo se caracteriza por tener un alto nivel de exigencia y un gusto refinado por las experiencias exclusivas. A menudo, buscan escapar de la rutina y disfrutar de momentos de lujo y sofisticación que les permitan vivir experiencias únicas y memorables.

Este segmento de turistas españoles valora la calidad en todos los aspectos de su viaje, desde el alojamiento hasta la gastronomía y las actividades de ocio.

Gustavo Egusquiza, en el castillo de Balmoral. Cedida

¿Qué aspectos de la experiencia del cliente consideras más importantes para el éxito de un hotel o restaurante de lujo?

En mi opinión, el trato personalizado y el servicio deben de ser lo más importante. Un cliente en este segmento puede perdonar casi cualquier cosa excepto un mal servicio. Creo que es muy importante la formación continua en este sector para generar una fidelización

España se destaca por su patrimonio histórico, su oferta gastronómica y su climatología

¿Cuál crees que es el mayor atractivo de España como destino turístico de lujo en comparación con otros países europeos?

Considero que España se destaca por su patrimonio histórico, su oferta gastronómica y su climatología. De norte a sur y de este a oeste España tiene una oferta rica y variada y posee una serie de enclaves naturales únicos en Europa. Además, los españoles somos por lo general una sociedad muy acogedora. Los turistas enseguida se sienten como en casa.

¿Qué consejos darías a las empresas turísticas y gastronómicas para destacar en un mercado cada vez más competitivo?

Que se adapten a los nuevos tiempos y sean capaces de especializarse ofreciendo un servicio personalizado para su cliente. Este último detalle marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en este mercado.

¿Qué recomendarías a alguien que busca su primera experiencia en el turismo de lujo en España?

Si alguien está buscando adentrarse en el mundo del turismo de lujo por primera vez en España le recomiendo que comience con una experiencia que combine la rica historia y cultura de nuestro país con el lujo contemporáneo. Para empezar le sugeriría explorar ciudades emblemáticas como Madrid o Sevilla, donde van a encontrar una oferta de hoteles de lujo que están al nivel de los mejores destinos internacionales. Tampoco deben perderse nuestra rica gastronomía y para aquellos que busquen una experiencia exclusiva deben considerar realizar actividades personalizadas, como catas de vino en la región de la Rioja o paseos en velero por la costa mediterránea.

¿Cuál es tu ciudad favorita en el mundo y cuál el hotel que más te ha impresionado?

Londres para mí es una ciudad que me permite escapar y disfrutar de su rica historia y energía. Una de las razones por las que adoro esta ciudad es porque pasear por sus calles es como viajar en el tiempo, además su oferta cultural es incomparable. En cuanto hoteles, existen pocos hoteles que me impresionen pero uno de mis favoritos es el Hotel la Valise en Tulum. Pertenece a una familia de amigos míos de origen belga y siempre que puedo me escapo allí. Para mí, no hay placer comparable a desayunar unos buenos huevos rancheros y una tostada de aguacate en medio de la playa de Tulum con la brisa del caribe de fondo.

¿Con qué miembros de casas reales has coincidido en hoteles o residencias y cuáles son las anécdotas que destacarías?

Con varios en diferentes países. Uno de los recuerdos que tengo cuando era pequeño fue llegar al Hotel Ritz de Portugal y encontrarme a Margaret Thatcher en el Lobby del Hotel. Otro de los sitios que he visitado es la Nava del Barranco donde el rey Juan Carlos iba a cazar aunque no coincidí con él. A mí no me gusta la caza ni tampoco como carne roja. También vi cómo le colgaban el teléfono a Madonna en un alojamiento muy exclusivo de Portugal y rechazaban una colaboración de las Kardashian en un hotel de México.

Egusquiza con el príncipe Fahad Bin saif en Arabia Saudí. Cedida

¿Cómo fue tu experiencia alojándote en una de las suites del Hotel Al Faisaliah Mandarín Oriental?

Fue una experiencia única, me alojé durante el Festival de Noor Riyadh y la verdad que lo recomiendo. El Hotel Al Faisaliah dispone de un servicio de mayordomía las 24 horas y durante mi estancia todo el equipo del hotel fue super profesional. En este lugar se adelantan a tus necesidades y están siempre pendientes de todos sus huéspedes.

¿Cómo fue ser invitado personalmente por la reina Isabel II al castillo de Balmoral?

Muy especial y llegué justo seis meses antes de que la reina muriera. Los jardineros estaban ajetreados preparando la visita de Isabel II y plantando decenas de rosas que eran las flores favoritas de Su Majestad. El Castillo es un antiguo refugio en las montañas escocesas donde puedes escuchar los susurros del viento en los árboles y en sus jardines los colores de las flores parece que se entrelazan. Es un santuario donde el tiempo parecía que se detenía. Durante unos días me dediqué a pescar en los alrededores y a montar a caballo.

El Castillo de Balmoral es un antiguo refugio en las montañas escocesas donde puedes escuchar los susurros del viento

El staff de la reina me cuido como a un hijo. Cuando vino mi chófer a recogerme y vi el castillo desdibujarse entre la neblina sabía que estaba diciendo adiós a una parte de mi pasado. Sabía que la reina estaba muy malita y el chófer me comentó que la muerte del duque de Edimburgo le había afectado mucho y que probablemente no aguantaría mucho más allá del Jubileo. Es curioso porque tiempo después comenté esta experiencia con mi amigo Chris Levine, fotógrafo de la reina que fue a visitarla en junio de ese mismo año al pequeño despacho que la reina tenía en Windsor y el no tuvo esa sensación, la vio frágil pero bien.

Egusquiza en el histórico hotel Raffles de London, que albergó a personalidades como Winston Churchill. Cedida

¿Podrías compartir más sobre tus conexiones con la princesa Tsuguko Takamado de Japón?

Fue mi compañera de piso de Edimburgo. Solíamos cocinar juntos y salíamos los fines de semana por la ciudad. Es una de esas personas a las que guardo en el corazón. Ella era una excelente persona llena de buenos propósitos y además es sumamente inteligente. Con el tiempo he visto que en Japón ha retomado sus actividades institucionales, ser miembro de la dinastía nipona no es una tarea fácil.

¿Dónde conociste al príncipe Guillermo y a Kate Middleton? ¿Estará molesta con todo lo que está ocurriendo?

Sí, tenemos un círculo de amigos común en el Reino Unido. Durante ocho años Escocia fue mi hogar y estudié en Edimburgo. Fue allí donde entablé amistad con Euan Tennant, nieto de Lady Anne Glennconer, quien durante muchos años fue la dama de honor de la Princesa Margarita. Durante mi etapa como estudiante, compartí piso con un sobrino de la Duquesa de Kent, y más tarde con la Princesa Tsuguko Takamado de Japón. Los hermanos de Kate vivían cerca de mí. Solíamos coincidir todos en el pub de al lado de mi casa los fines de semana, en algunas fiestas en George Street y en pisos de amigos.

Tengo muy buenos recuerdos de ellos y les guardo mucho cariño. Los últimos tiempos han tenido que ser complicados para la Princesa de Gales, yo no he querido preguntar porque me parecía meterme en temas que no me incumbían. Kate Middleton es una mujer intachable, fantástica en el trato y en las distancias cortas y la verdad que me he sentido apenado por toda la información inexacta que se ha dado y por su enfermedad. Solo espero que se pueda recuperar muy pronto, son una familia muy joven y se merece lo mejor.

