¿Ganas de excursión? Tres escapadas a la naturaleza por España para disfrutar de los colores del otoño

Dejar atrás el verano es, para la mayoría, un momento crítico. Hay que decir adiós a los días de playa en los que hemos podido, incluso, conocer dos de las mejores del mundo; a las excursiones de montaña que acaban en chapuzón y, para los que trabajan, a las vacaciones en general. Pero, ¿quién dijo que en otoño no se puede disfrutar de escapadas increíbles? Esta estación, si bien es cierto que no goza de la fama de la primavera debido a que los días comienzan a ser más fríos y cortos, saca lo mejor de los paisajes de la península ibérica, que se tiñen de amarillos, naranjas y ocres que, sin duda, invitan a pasearlos. Destinos naturales que, además de permitirnos respirar aire limpio y alejarnos durante unos días de las ciudades, esconden multitud de actividades con las que disfrutar de un fin de semana diferente... ¡Y no solo nos referimos a rutas micológicas!

A lo largo y ancho de España, podemos descubrir destinos naturales por los que caminar en familia al tiempo que descubrimos algunos tesoros del territorio, ya sea en forma de parque de multiaventuras, de un paisaje kárstico único o un bosque frondoso (¡y casi encantado!) en el que apreciar multitud de especies vegetales o animales. Y estas son, precisamente, las tres que hemos destacado con ayuda de Civitatis para demostrar que las escapadas de otoño son mágicas... ¡y tan apetecibles como las del verano! Ahora dinos, ¿prefieres empezar por Navarra, Cáceres o Cuenca?

Tres actividades de Civitatis para disfrutar este otoño

- Entrada a Sendaviva: esta actividad incluye la entrada al parque donde se puede vivir un día en plena naturaleza, rodeados de animales, pero también con atracciones y espectáculos. Está situado en Navarra, junto a las Bardenas reales. Este parque ofrece 30 atracciones para todos alberga más de 800 animales de 200 especies distintas de los cinco continentes, entre ellos, cebras, jaguares, linces boreales o tigres blancos.

Fechas: 30 y 31 de octubre, 1, 6 y 7 de noviembre.

30 y 31 de octubre, 1, 6 y 7 de noviembre. Precio: adultos, 25 euros; niños de 5 a 11 años y mayores de 65, 18 euros; menos de 5 años, gratis.

- Excursión a la Ciudad Encantada desde Cuenca: a tan solo 30 kilómetros del centro de Cuenca se encuentra un increíble paisaje kárstico en el que se han formado figuras calizas por la erosión de los elementos y los procesos químicos. Así, podemos descubrir las figuras del perro, la tortuga, el puente romano y hasta los amantes de Teruel. La actividad incluye traslados desde el hotel ida y vuelta, una visita guida en español de una hora y media y entrada a la Ciudad Encantada. También hay opción de visitar esta zona con salidas desde Madrid.

Fechas : 28, 29 y 31 de octubre, 1 de noviembre, jueves, viernes y domingos de noviembre.

: 28, 29 y 31 de octubre, 1 de noviembre, jueves, viernes y domingos de noviembre. Precio: adultos, 30 euros; niños de 2 a 7 años, 15 euros; menores de 2 años, gratis.

- Senderismo por el valle del Ambroz: esta ruta te propone adentrarte en un entorno protegido único, el castañar de Hervás, uno de los mejor conservados del sur de Europa. Junto con el guía, caminarás por el valle del Ambroz y se harán paradas para aprender a interpretar el entorno. En el camino nos encontraremos con el río Ambroz, contemplaremos los castaños y otras especies de plantas y árboles centenarios.

Fechas : 1, 2 y 5 de noviembre, de lunes a viernes desde el 15 de noviembre.

: 1, 2 y 5 de noviembre, de lunes a viernes desde el 15 de noviembre. Precio: adultos 15 euros.

