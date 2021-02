Las mejores playas del mundo en 2021: dos de ellas se pueden visitar en España

Como cada año por estas fechas, la plataforma TripAdvisor otorga sus famosos Travellers' Choice Best of the Best, unos galardones que reconocen "lo mejor de lo mejor" en alojamientos, atracciones, restaurantes, playas o destinos por su servicio y calidad, tal y como explican en la web oficial de la compañía.

Estos premios se seleccionan anualmente en función de las opiniones de millones de viajeros y usuarios de la plataforma y destacan "no solo las opciones populares, sino también las verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros vuelvan", añaden.

¿Cuáles son las mejores playas del mundo?

Una de las categorías más esperadas es, sin duda, la de las mejores playas del mundo. En este sentido, ¿cuáles han sido las playas mejor valoradas por los usuarios? Los Travellers’ Choice Playas 2021 otorgan este año el primer premio a Whitehaven Beach, situada en la isla Whitsunday (Australia). Esta playa de arena blanca y agua cristalina color turquesa ha sido considerada como la mejor playa del mundo por los viajeros.

Whitehaven Beach (Australia). Flickr/Damien Dempsey

En segunda posición se encuentra Santa Maria Beach, situada en el Cayo Santa Maria, provincia de Villa Clara (Cuba). Considerada como una de las mejores playas de Cuba a la que acuden cada año miles de turistas para disfrutar de unos días de tranquilidad. La tercera playa mejor valorada es la Baia do Sancho, en Fernando de Noronha (Brasil), que ocupaba el primer puesto el año pasado.

Cayo Santa María (Cuba). Flickr/Luigi Selmi

Baia do Sancho (Brasil). Flickr/dronepicr

¿Cuáles han sido las mejor valoradas en Europa?

Tanto a nivel mundial, como en el ranking europeo, dos playas españolas han sido reconocidas entre las mejores por su calidad y belleza. La playa de Cofete, situada en el sur de Fuerteventura, ha obtenido la segunda posición entre las 25 mejores playas en Europa. Se trata de una de las playas vírgenes más populares y un referente turístico en Canarias.

La playa de la Concha en San Sebastián (País Vasco) vuelve a aparecer en el ranking en cuarta posición. Con más de 1.300 metros de longitud, esta playa es uno de los atractivos de la región al estar situada en pleno centro de la ciudad de San Sebastián.

Por otro lado, entre las mejores playas del continente, la ganadora este año es Spiaggia dei Conigli, situada en Lampedusa, en las islas de Sicilia. En tercer lugar, por detrás de la playa de Cofete, se encuentra la Praia de Falesia, en Olhos de Agua (Portugal) y, tras la Playa de la Concha, la quinta posición es ocupada por la playa de Bournemouth, en Reino Unido.

Playa de Cofete en Fuerteventura. Flickr/Leimenide

Playa de la Concha en San Sebastián. Flickr/Turismo Gipuzkoa

