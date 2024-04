Los siete rincones de España y Europa en los que no te negarán un beso

Si necesitas una excusa para organizar una escapada en pareja o impresionar a tu “crush” debes marcar en rojo (y con muchos corazones) el próximo fin de semana, ya que el 13 (¡qué bien pensado que caiga en sábado!) se celebra el Día Internacional del Beso. ¿Y cómo consigues ese beso? Aquí van siete ideas en las que es imposible que tu plan falle.

La Alhambra de Granada desde el Mirador de San Nicolás. Toño Balaguer

Mirador de San Nicolás en Granada

Ir a la ciudad de la Alhambra siempre es buen plan. A priori ni se le puede encasillar como escapada romántica y sí como una ciudad con mucho ambiente, un rico patrimonio y mucha actividad en cualquier época del año. Pero cuando llegue el momento del atardecer solo tienes que poner rumbo al Albaicín. Entre sus calles blancas ya empezará a sentirse la magia y se dará un primer acercamiento. Al llegar al mirador y tener enfrente las mejores vistas del mundo, el beso será tan imprescindible como esa foto juntos que siempre guardarás.

Mirador Cabo do Mundo en la Ribeira Sacra. David Pedre

Ribeira Sacra en Orense

Los paisajes de cañones profundos que forma el río Sil al llegar a Galicia son impresionantes y más aún si te fijas en que sus laderas están repletas de viñedos y pequeñas bodegas. Muchas de ellas abren sus puertas para explicar cómo logran cultivar esas complicadas tierras y también para admirar sus paisajes y el sabor de sus vinos. Con una copa de godello en la mano y el Sil a tus pies lo raro sería no besarse.

Playa del Silencio en Asturias. Getty Images/iStockphoto

Playa del Silencio en Asturias

Pertenece a Cudillero, uno de los pueblos más bonitos de la costa asturiana, y encabeza la lista de rincones más románticos de todo el Cantábrico (y eso que la competencia es dura). La primera impresión llega desde las alturas, desde el punto en el que dejáis el coche. Aquí ya se empieza a endulzar el ambiente. Para bajar hasta la arena hay que buscar las escaleras que se adentran entre los acantilados que protegen esta cala virgen y que convierten el sonido del mar en un tranquilo murmullo, la nueva banda sonora de tu historia de amor.

Bahía de La Concha vista desde el monte Igueldo. BARBI

Monte Igueldo en San Sebastián

Seguimos en el Cantábrico, aunque el ambiente cambia por completo. Aquí no hay tanto silencio, pero sí las mejores vistas sobre la que está considerada una de las ciudades más bellas. A tus pies se despliega la preciosa playa de La Concha con el casco viejo de la ciudad al fondo. Y a tus espaldas tendrás un divertido parque de atracciones con más de cien años de historia. Un paseo en la famosa Montaña Suiza no solo te mostrará la costa como nunca antes la habías visto, también te regala un punto de nostalgia y, cómo no, de adrenalina.

Vista panorámica desde el Mirador del Río en Lanzarote. Johan Sjolander

Mirador del Río en Lanzarote

El sol y el calorcito siempre presente en las Islas Canarias ayuda y mucho a que aflore nuestra parte más romántica, y si a eso le sumamos la magia que desprenden los paisajes de Lanzarote empezamos a hablar de un tema que no tiene fisuras. De entre todos los parajes en los que te puedes enamorar en Lanzarote hay uno que siempre se sitúa en lo más alto y ese no es otro que el Mirador del Río diseñado por el arquitecto César Manrique. Situado sobre un acantilado a unos 500 metros, sus vistas son impresionantes. En días despejados podrás llegar a ver la isla de La Graciosa, la Montaña Clara y el Roque del Oeste. Sin duda el mejor telón de fondo para ese beso tan buscado.

Monte Saint Michel en el crepúsculo del atardecer. iStock

Mont Saint Michel en Francia

Si hay que apostar más alto es mejor recurrir al país que siempre se lleva la fama de ser el más romántico, y como la Torre Eiffel está muy vista, la recomendación es seguir hacia el norte hasta llegar a uno de los lugares más mágicos. Este pequeño pueblo de Normandía está situado en un pequeño islote en medio de una de las bahías con las mareas más vivas, lo que se traduce en que el paisaje cambia por completo varias veces al día. Así, el pueblo, coronado por una abadía, puede estar rodeado de agua o por una inmensa playa. Ambos paisajes son dignos de un paseo cogidos de la mano.

Minnewater o Lago del Amor en Brujas (Flandes). José Ignacio Soto

Brujas en Bélgica

Los clásicos nunca fallan y entre el listado de lugares más románticos del mundo la ciudad belga siempre está en lo más alto. Su centro histórico es una maravilla, el paseo por sus canales un plan imprescindible y la excusa de degustar sus típicas cervezas artesanas sentados en una coqueta terraza es perfecta para estrechar lazos. Pero hay más detalles que llaman al amor, además de la caja de bombones: en Brujas hay un puente con una leyenda que dice que todo el que lo cruza con su pareja disfrutará de un amor infinito. Se trata del Minnewaterbrug, traducido como Puente del Lago del Amor, más fácil de recordar.

