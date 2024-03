Las ciudades más populares para disfrutar de la Semana Santa y los mejores tours para aprovechar el viaje

La Semana Santa es un atractivo turístico que desplaza a mucha gente entre ciudades españolas para conocer desde las tradiciones y actos religiosos, hasta la música y los enclaves turísticos. Cada región se ha diferenciado, y ensalzado por diferentes atractivos para que ninguna Semana Santa sea igual a otra en España.

Desde los tambores del Bajo Aragón, con la Rompida de Hora de Calanda, hasta los pasos de Sevilla, pasando por la imaginería castellana de Valladolid. Por eso, si este año quieres cambiar y disfrutar de la Semana Santa fuera de tu lugar de origen, son muchos los planes que puedes aprovechar en las ciudades más populares durante estas fechas, a la vez que conoces los motivos religiosos más destacados de cada zona.

Es difícil hablar de Semana Santa en España sin nombrar Sevilla y su noche de Viernes Santo, seguramente la más larga e intensa del año en la capital andaluza. La conocida como "Madrugá" llena de pasión las calles de Sevilla con los famosos pasos de Jesús del Gran Poder, la Esperanza de Triana o el Cristo de los Gitanos. Entre saetas, silencio y llantos, el público llena las calles en cada uno de los enclaves sevillanos.

Así que, si es la primera vez que pisas la capital andaluza en Semana Santa y quieres disfrutarla al máximo, existen tours que recorren la historia de una de las fiestas más esperada de Sevilla. Como este tour de la Semana Santa sevillana de Civitatis, que por poco más de 10 euros, viajas a la Sevilla de hace más de 500 años para conocer el origen de esta festividad y aprender los detalles de las calles más antiguas de Sevilla o curiosidades sobre la Semana Santa más devota de la ciudad. En resumen, se trata de un paseo desde la plaza Pilatos hasta el panteón de los Sevillanos más Ilustres para conocer de verdad dicha fiesta.

Imagen de archivo de la Semana Santa de Sevilla. Getty Images

Pero, no es la única Semana Santa popular y especial de España, podemos irnos casi a la otra punta de España para conocer la Semana Santa de Aragón y, en especial, los famosos tambores del Bajo Aragón. Acompasado y fuerte como el latido de un corazón, así suenan las calles de Calanda en Viernes Santo con la famosa Rompida de la hora a las 12 de la mañana. Pero, los tambores no pararán de sonar durante toda la fiesta. Si has optado por conocer la percusión que tanto fascinaban al cineasta Luis Buñuel, seguro que alguna noche puedes escaparte a la capital turolense para hacer un tour nocturno que te enseñe los edificios mudéjares y modernistas de Teruel iluminados a la luz de la luna.

Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna

San Cristóbal de la Laguna Pixabay/LauraRinke

Si quieres aprovechar la Semana Santa para salir de la península, las islas también son la opción perfecta para viajar, conocer otro tipo de tradición y aprovechar los días de fiesta. Por eso, Tenerife es uno de los destinos más elegidos en estas fechas. En especial, San Cristobal de la Laguna es comúnmente conocida como la capital religiosa de Tenerife porque vive con mucha intensidad la Semana Santa. Solo hay que ver la procesión de la Madrugada, en el Jueves Santo, para confirmarlo. Y, para aprovechar aún más el viaje (¡y gratis!), Civitatis tiene disponible un free tour por La Laguna que explica la historia y los principales monumentos de la ciudad.

Muy popular y devota también es la Semana Santa de Valladolid, que desde la tarde del Viernes Santo se convierte en un museo al aire libre porque por sus calles desfilan más de 18 pasos de cofradías haciendo gala de la mejor imaginería castellana de los siglos XVI y XVII. Ciudad, que, por cierto, también puedes conocer con un tour gratuito de Civitatis.

Procesión de Semana Santa en Málaga. ROBERT PAUL VAN BEETS

Por último, otro de los destinos populares para vivir la Semana Santa, dentro de toda la oferta que destaca en España que es muy amplia, es Málaga. Igual que en Sevilla, la tradición de Semana Santa en Málaga se remonta a más de 500 años, por lo que es una de las más antiguas y vistosas. Sin embargo, en la capital malagueña no se vive esta festividad en silencio, aquí se disfruta con bullicio, alegría, aplausos y saetas espontáneas. Por su parte, los pasos malagueños se distinguen por la suntuosidad barroca y por la riqueza de sus imágenes

Pero, Málaga es mucho más que Semana Santa, no puedes dejar de conocer la ciudad y para ello te ayuda Civitatis con unos tours de lo más completo y especial. Desde un free tour para conocer la ciudad hasta la oportunidad de un paseo al atardecer en catamarán desde un muelle de Málaga para ver la puesta de sol en... ¡la Costa del Sol!

