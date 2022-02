10 pueblos pequeños de Andalucía donde vivirás la auténtica Semana Santa

En cada uno de estos 10 pueblos la Semana Santa te resultará apasionante. Los hay para todos los gustos: Pueblos Blancos, de mar o de montaña, pero todos ellos tienen en común que viven con la mayor devoción estas tradicionales fiestas.

1. Priego de Córdoba

Este pueblo es considerado una joya del Barroco cordobés. Konrad Hädener, / WIKIPEDIA

Los habitantes y las distintas cofradías de esta localidad cordobesa se entregan a la Semana Santa con enorme pasión y solemnidad. Al amanecer del Viernes Santo, el Pestíñez (con su bombo) y el Bacalao (con una cometa) recorren las calles de Priego llamando a los lugareños, en un rito que se viene celebrando desde el siglo XVII.

Te encantará este bonito pueblo de estrechas y sinuosas calles inundadas de flores. Además, Priego de Córdoba cuenta con varios lugares de interés, como el Castillo o fortaleza árabe, la Iglesia de la Asunción o el edificio de las Carnicerías Reales.

2. Alcalá la Real (Jaén)

Fortaleza de la Mota, en Alcalá la Real (Jaén) AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

En este pueblo jienense la Semana Santa es una mezcla de pasión y disfrute popular. Alcalá la Real es el único pueblo de Jaén que pertenece a los Caminos de Pasión, una afamada ruta cultural que integra a distintos municipios del interior de Andalucía donde se vive con mas devoción las tradiciones de Semana Santa.

No debes perderte la mañana del Viernes Santo. Es el momento en el que se escenifica la Pasión mediante los pasos y los respectivos pregones en las calles del centro histórico. La Fortaleza de la Mota y la Iglesia de San Juan Bautista, son dos destacados monumentos con los que cuenta este bonito pueblo del interior andaluz

3. Cabra (Córdoba)

Parte del muro del pueblo en la calle Ana Rosa de Cabra en Cabra, Córdoba. iStock

En este pueblo, que cuenta con 29 hermandades, se podría decir que la Semana Santa está presente durante todo el año. Pocos lugares encontrarás que estén mas entregados a esta fiesta. De hecho, todos los lugareños se vuelcan en los festejos con total pasión y las procesiones están presentes en las calles prácticamente a cualquier hora del día. Disfrutarás de la magia de la representación de judíos y cristianos, el tradicional sonido de los tambores y las trompetas, y de figuras tan pintorescas como los añafiles o “abejorros”.

No te pierdas un paseo por el casco antiguo donde se encuentran las Murallas y el castillo de origen árabe de los Condes de Cabra. La parroquia de Nuestra Señora de La Asunción y Ángeles es el edificio religioso más importante. Tiene la particularidad de que fue construido sobre una antigua mezquita.



4. Canillas de Albaida (Málaga)

Vistas de Canillas de Albaida EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

Es uno de los Pueblos Blancos más bonitos y una de las mejores opciones para vivir una Semana Santa distinta. Situado a los pies de las Sierras de Tejada y Almijara, los monumentos principales para visitar son la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación y las ermitas de Santa Ana y San Antón. Además de vivir el ambiente de las procesiones, también podrás pasear por sus calles empinadas y engalanadas de flores, y sumergirte en la tranquilidad y sosiego en este pueblo malagueño de marcados rasgos árabes.

5. Júzcar (Málaga)

Júzcar, el pueblo pitufo de Málaga EUROPA PRESS/JÚZCAR TURISMO

Y si crees que la Semana Santa es una fiesta tan tradicional que no deja margen a la sorpresa, eso es porque no la has pasado en Júzcar, un pueblito malagueño escondido en plena serranía de Ronda. Conocido popularmente como el pueblo de los pitufos, tiene la particularidad de que todas sus casas están pintadas de azul y de ahí el sobrenombre. Si vas con niños, el plan les encantará.

6. Trevélez (Granada)

Panorámica de Trevélez, en Granada iStock

La Semana Santa Alpujareña es única. Pero además, Trevélez es el lugar perfecto para estas fechas, ya que este pueblo es famoso por su jamón serrano.

En sus calles de esencia morisca, silenciosas y tranquilas, se viven estos días con gran pasión y solemnidad. Visita la Iglesia Parroquial de San Benito, de estilo mudéjar, construida sobre los restos de una mezquita de la época nazarí. No te pierdas la ruta de los Tres Barrios. Durante el paseo por Trevélez presta atención a las numerosas fuentes, puntos de culto construidos en las rocas y cubiertos con los tradicionales Tinaos morunos.

7. Setenil de las Bodegas (Cádiz)

La espectacular calle Herreria, en Setenil de las Bodegas. Adrian Wojcik (iStock).

Es una de las Semanas Santas mas pintorescas de toda Andalucía, de hecho está declarada de Interés Turístico Nacional. Setenil de las Bodegas es un pequeño pueblo conocido por sus calles estrechas, algunas cubiertas a forma de techo por la roca de la montaña. Las procesiones en estas laberínticas calles de piedra y cal se viven con enorme devoción y sentimiento.

8. Torrox (Málaga)

Vista de Torrox, Málaga ©[Colors Photo Agency de Getty Images] a través de Canva.com.

Una buena elección es este municipio que se encuentra a orillas del mar Mediterráneo y al pie de la sierra de Almijara. Un pueblo típicamente malagueño con macetas en los balcones y calles blancas y estrechas, de construcción árabe, por donde discurren las procesiones. Aquí se conserva toda la esencia y el encanto de lo tradicional. Además de disfrutar de la pasión de estas fechas, el pueblo es perfecto para desconectar y disfrutar tanto del sol y la playa como de la historia y la gastronomía malagueña, que por algo es conocido como el pueblo de la eterna primavera gracias a su buen clima.

9. Pampaneira (Granada)

Durante esta semana Pampaneira se viste de fiesta. Considerada como uno de los pueblos más bonitos de España, es una buena opción para disfrutar de la Semana Santa granadina. Este pueblo se caracteriza por sus casas blancas de tejados planos con chimenea de sombrerillo y los típicos tinaos, como los de la Calle Real que están llenos de flores. Apunta esta calle también porque te conduce hasta una de las mejores panorámicas de los picos Veleta y de los pueblos del Barranco de Poqueira.

10. Écija (Sevilla)

Con mucha pasión y entrega se vive en este pueblo sevillano la Semana Santa, de hecho, es la fiesta mas importante de esta localidad. Écija sorprende por su belleza. Dentro de su arquitectura destacan varios palacios, como el de Benamejí, una de las obras fundamentales de la arquitectura civil barroca en Andalucía, y sede del Museo Histórico Municipal. También el de Peñaflor, conocido como los “balcones largos".

Y por supuesto, aprovecha la visita para disfrutar de su gastronomía basada en productos procedentes de la tierra. Es famoso el mollete ecijano relleno de manteca colorá, típico desayuno de Écija.