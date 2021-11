Conocer, de verdad, ciudades españolas gracias a los 'free tours' de Civitatis es una opción ideal para no gastar de más

Ahora mismo, si hay alguna actividad turística de moda en cualquier país del mundo es, sin duda, los free tours. Desde grandes capitales como París o Roma, hasta localidades pequeñas como Granada o Tarragona, tienen visitas guiadas gratuitas, independientemente de cómo sea la ciudad. Pero, ¿de verdad merece la pena reservar un free tour? Desde 20deCompras ya te adelantamos que sí y lo hacemos con una serie de razones. Además, aprovechando las ofertas del portal de viajes Civitatis, te contamos la mejor manera de conocer España y sus imprescindibles.

Un free tour es una visita guiada con un guía local, quien cuenta la historia y curiosidades de los lugares más emblemáticos, turísticos o de la temática que haya elegido el usuario en esa ciudad que quiere conocer. Lo característico es que no tiene un precio establecido. El viajero es libre de pagar lo que cree conveniente. Solo tiene que reservar la visita y al terminar, cada turista pagará al guía lo que crea conveniente. Si ha quedado más que satisfecho y ha cumplido, o superado, las expectativas, le pagará más de lo que había pensado. Sin embargo, si el turista no ha quedado satisfecho, entonces, pagará menos. De esta forma, seguro, no tienes la sensación de perder el tiempo o tirar el dinero.

Razones por las que reservar un 'free tour'

Descubrir lo más importante de una ciudad. Eres español, pero nunca has tenido el tiempo o dinero para recorrerte la península y, ahora, quieres empezar a conocer las distintas ciudades españolas y sus lugares más emblemáticos. El 'free tour' es la mejor forma de estar en contacto con el lugar y visitar los monumentos más importantes de una ciudad. Un guía local te llevará por los detalles y curiosidades más imprescindibles de una localidad y te descubrirá los monumentos más clásicos y de obligatoria visita. Desde Eres español, pero nunca has tenido el tiempo o dinero para recorrerte la península y, ahora,. El 'free tour' es la mejor forma de estar en contacto con el lugar y visitar los monumentos más importantes de una ciudad. Un guía local te llevará por los detalles y curiosidades más imprescindibles de una localidad y te descubrirá los monumentos más clásicos y de obligatoria visita. Desde 20deComrpas te aconsejamos que reserves este tipo de 'tours' el primer día que llegues al destino, para que te enseñen lo más destacado y ya puedas crearte una idea y distribución de la ciudad y lo que quieres visitar en profundidad. Por ejemplo, en el siguiente 'free tour' por Granada, que se puede reservar por Civitatis, un guía local te enseñará lo imprescindible del Casco Histórico de Granada , para que sepas cómo empezar a moverte por la ciudad de origen musulmán.

Los guías dan lo mejor de sí mismos y ahorras tiempo. Los 'free tours' se sustentan con las propinas de los turistas, quienes pagan al guía en función de lo que les ha gustado. Por eso, los guías dan lo mejor de sí mismos en cada visita y trabajan mucho para conseguir crear una experiencia única con los viajeros. Además, si eres de los que se pierde, incluso con el 'maps', el 'free tour' es tu gran aliado. Estas rutas ofrecen un recorrido completo y optimizado para ver lo más importante de la ciudad en un par de horas o tres. Como ejemplo, y aprovechando si estás pasando unos días e Madrid, puedes reservar por Civitatis este 'free tour' para conocer las historias y leyendas más emblemáticas de la capital de España. Incluso, si vives ahí, deberías hacer un día este 'free tour' para conocer lo básico de la ciudad que te ha acogido o visto nacer.

Conocer a otros viajeros y ver una parte de la ciudad de manera diferente. Conocer a otros viajeros como tú es una de las mejores razones para hacer un 'free tour'. Al principio igual eres reacio a juntarte con un grupo de desconocidos para recorrer la ciudad, pero no te extrañe si al final del 'tour' acabáis haciendo otros planes juntos. Por otro lado, conocerás la ciudad de manera distinta a como se suele visitar de manera individual. Por ejemplo, existe un 'free tour' en Sevilla para conocer los monumentos más destacados, pero, por la noche. De esta forma visitarás lo imprescindible de la ciudad el primer día, pero con todo iluminado.

Apto para todas las edades. Estas rutas están pensadas para que cualquier persona se pueda unir: gente que viaja sola, familias con niños pequeños, parejas… Por ejemplo, otro 'free tour' que también se puede reservar desde la página de Civitatis es el de Tarragona y sus monumentos romanos más emblemáticos, donde el guía se adaptará al perfil de sus visitantes.

