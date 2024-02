La 'fiesta más grande del mundo' está en Noruega y no es lo que te imaginas

Cuando uno piensa en las tierras más cercanas al Polo Norte, a casi todo el mundo le suele venir a la mente el frío, las noches polares y las auroras boreales, sobre todo este año que están en todo su esplendor. Pero lo cierto es que Suecia, Finlandia y el resto de Escandinavia tienen muchas más cosas que ofrecer que solo parajes helados; de hecho, la ciudad de Bodø, en Noruega, ha sido nombrada una de las tres Capitales Europeas de la Cultura para este 2024.

Junto a la ciudad austríaca de Bad Isch y la urbe de Tartu, en Estonia, Bodø será durante todo este año uno de los centros culturales del Viejo Continente, y por ello en la capital de la región de Nordland tienen preparados un sinfín de eventos y actividades durante los próximos doce meses que la convertirán en uno de los destinos más a tener en cuenta este 2024. Para ello, los principales organismos ejecutivos de la ciudad han decidido que se celebre la 'Fiesta más grande del mundo'.

La primera capital cultural en el Círculo Polar Ártico

Ceremonia de inauguración de Bodø como Capital Europea de la Cultura Wikimedia Commons

Bodø es la primera de las 70 ciudades que han ostentado este título hasta ahora en estar ubicada dentro del Círculo Polar Ártico, por lo que en la ciudad han dividido el año según las horas de luz que se den en esa parte tan recóndita del planeta. De esta manera, han marcado cinco puntos clave en el desarrollo de las actividades: la fiesta comenzará con Here comes the sun, en honor a la canción de The Beatles y que marca el fin de la larga noche en Noruega. Por ello, los primeros meses de año se relacionan en el país con la prosperidad y la productividad.

El 'optimismo de la primavera', centrada en el pensamiento futuro y en la juventud, tendrá como objetivo la unión bajo el paraguas de la identidad europea, celebrando una sociedad democrática. Tras el florecimiento llegará la 'locura del verano', una época en la que el Sol brilla constantemente sobre la ciudad costera y en la que la gastronomía típica, como el marisco y las fresas, cobran protagonismo durante todo el día.

El frío comenzará poco a poco a regresar a Bodø con las 'tormentas del otoño' y llegará con toda su fuerza en las 'luces del Ártico', en la que los colores de las auroras boreales iluminarán el cielo nocturno de la ciudad. Todo un año de constantes celebraciones en uno de los lugares más especiales de toda Europa que se ha convertido en uno de los destinos principales a los que viajar a lo largo de este año.

Qué hacer en Bodø, Capital Europea de la Cultura 2024

Bahía de Bodø Wikimedia Commons

Durante los próximos 12 meses, la ciudad vivirá una constante fiesta: múltiples conciertos de todos los estilos de música, incluido uno del saxofonista Håkon Skog Erlandsen en una cueva submarina en el mes de marzo, así como exposiciones culturales relacionadas con los Sami, el pueblo indígena más numeroso de Noruega y de toda Escandinavia.

Además, también se podrá seguir degustando la exquisita gastronomía noruega y visitar los lugares más emblemáticos de la capital del Norland, una de las regiones más impresionantes de todo el país y que cuenta con numerosas islas que no puedes dejar de visitar, como las conocidas Lofoten, donde se podrán ver en todo su esplendor las luces del norte e incluso avistar ballenas.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo