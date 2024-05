Así es la primera playa de Navarra en obtener una Bandera Azul: aguas turquesas rodeadas de vegetación

No hace falta estar en la costa para disfrutar de un día de playa, y Navarra lo demuestra con creces. Este año 2024, España ha obtenido 638 playas con Banderas Azules, once más que el año pasado. Además, este distintivo no solo se otorga a arenales en el litoral, sino que también se premian a playas de interior.

Esta edición del programa, promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), ha finalizado con muy buenas noticias para Navarra, y es que ha obtenido su primera Bandera Azul. Concretamente, será la zona de baño de Bahía de Lerate la que ondeará esa bandera que reconoce a las playas con una calidad del agua excelente, que fomenten la educación ambiental, que cumplan con la legislación de medio ambiente y que tengan accesos fáciles y seguros.

El embalse de Alloz y la playa de Bahía de Lerate

El embalse de Alloz se presenta como una suerte de "mar interior" entre los valles de Yerri y Guesalaz. Sus aguas salinas y de un intenso color turquesa se alimentan de los ríos Salado y Ubagua, y están rodeadas de un paisaje natural espectacular, marcado por los quejigales, pinares, matorrales y pastizales.

Embalse de Alloz. Getty Images/iStockphoto

Es aquí donde encontramos la playa de Bahía de Lerate, una tranquila zona de baño donde pasar un estupendo día nadando, tomando el sol o haciendo algún que otro deporte acuático. Concretamente, este enclave se ubica junto a la localidad de Lerate, en el municipio de Guesálaz.

Todos los servicios necesarios

La playa de Bahía de Lerate está habilitada para que los bañistas disfruten de toda la comodidad posible. Así, cuenta con una zona de aparcamiento (de pago y con reserva previa en temporada alta); baños, lavabos y duchas; merenderos y sombrillas, y un punto de información turístico. Igualmente, dispone de pasarelas, alquiler de actividades acuáticas, un embarcadero para la navegación sin motor y zonas de pesca.

Embalse de Alloz. BARBARA CEROVSEK

Se suma también un bar restaurante, una heladería ambulante, un camping con tienda y restauración y la Escuela Navarra de Vela, "donde se puede contratar una gran variedad de deportes acuáticos: vela, windsurf, paddle surf, piragüismo, hidropedales, etc.", señalan desde la web oficial de la Red Explora Navarra.

Quienes quieran alojarse en la zona, tendrán la opción de hacerlo en un camping junto al embalse. Se trata del Camping Aritzaleku y cuenta con cabañas, bungalows, parcelas y dormitorios compartidos, así como una piscina, un parque infantil y pistas deportivas, entre otras instalaciones.

Cómo llegar a la playa de Bahía de Lerate

El trayecto en coche desde la ciudad de Pamplona hasta la localidad de Lerate es de solo 35 minutos por la A-12. Desde allí tendremos que avanzar unos pocos metros más hasta la zona de aparcamiento para acceder a la zona de baño.

