7 capitales de Europa poco conocidas para descubrir por primera vez esta Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa ofrecen un momento perfecto para el turismo urbano por Europa. Un plan interesante y atractivo consiste en evitar las clásicas capitales que más turistas atraen y apostar por aquellas ciudades menos masificadas pero llenas de atractivos tanto de ocio como culturales y gastronómicos. Y también, por qué no, económicos, ya que se podrán encontrar mejores precios para viajar hasta ellas tanto en vuelos como en hoteles y restaurantes. Esta es una selección de atractivas capitales de Europa que merece la pena descubrir por primera vez.

Ljubljana (Eslovenia)

Cuenta la leyenda que Jasón y sus Argonautas llegaron hasta Ljubljana por el río y allí dieron muerte a un dragón tras una sangrienta lucha. El fantástico animal se convirtió en símbolo de la capital de Eslovenia, una de las ciudades más modernas, tranquilas y limpias de Europa. Imprescindible un paseo en barco por el río Ljubljianica, cruzar el Puente Triple, perfecto punto de partida para recorrer el centro histórico, y el Puente de los Dragones, símbolo de la ciudad y considerado una de las mejores obras del estilo art nouveau, y subir al castillo medieval situado en la cumbre de la colina que domina la ciudad. En su patio de armas se puede disfrutar de un merecido tentempié para reponer fuerzas. slovenia.info

Tallin (Estonia)

La capital de Estonia es una joya, y este año además enarbola el título de Capital Verde Europea. Este reconocimiento es un buen impulso para conocer una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997. Su casco histórico es pequeño, pero no le falta detalle. Calles de adoquines repletas de casas de vivos colores y entre las que siempre asoma alguna torre gótica. En resumen, un escenario de cuento. Todo el centro está rodeado por una muralla que mide más de dos kilómetros y que conserva 25 de las 35 torres de defensa que tuvo en su día. Estas torres son fácilmente reconocibles por su característico tejado en forma de cono de color rojo. También se conservan varias puertas, siendo la Puerta Viru la más visitada. Y como buena ciudad medieval, Tallin está coronada (y vigilada) por su castillo. visitestonia.com

Varsovia (Polonia)

La capital de Polonia ha sido elegida Mejor Destino Europeo 2023 por la organización European Best Destinations. Su casco antiguo no es tan extenso como el de otras ciudades polacas, como Cracovia, Wroclaw o Gdansk, pero la capital polaca es la única que alberga tres residencias reales, donde empaparse de arte e historia. La diversidad arquitectónica y cultural de Varsovia se encuentra en los antiguos barrios de estilo "comunista", en el decadente barrio de Praga y en el moderno y cosmopolita skyline de Varsovia visto desde los bulevares del río Vístula. Una visita a Varsovia no debe pasar por alto un paseo por el parque Lazienki y un vistazo al Mercado Central, donde comprar productos frescos, artesanías y recuerdos. Y los amantes de la ciencia tienen cita obligada en el Centro de Ciencias Copérnico. polonia.travel

Berna (Suiza)

La capital de Suiza es tranquila, ordenada y limpia, como casi todo en este país. También es pequeña, para ser una capital, ya que no llega a los 200.000 habitantes, lo que la convierte en cómoda y manejable para el visitante. Los hoteles proporcionan la opción de descargarse la aplicación BernWelcome para disfrutar de transporte público gratuito, solo necesario para salir de su casco histórico, que se recorre fácilmente a pie. Y eso es lo más recomendable, disfrutar de uno de los cascos históricos Patrimonio de la Humanidad mejor conservados de toda Europa. Dos consejos: contratar una visita guiada al interior de la medieval Torre del Reloj (conocida por su impresionante reloj astronómico y su vista panorámica de la ciudad) y hacer una visita a los osos pardos que habitan en el BärenPark, un recinto pegado al río y muy cerca del centro histórico. Porque. como su nombre indica, estamos en la ciudad del oso. myswitzerland.com

Ciudad de Luxemburgo (Luxemburgo)

Enclavado entre Bélgica, Francia y Alemania, el pequeño país de Luxemburgo ofrece una capital del mismo nombre famosa por su antigua ciudad medieval fortificada. Eso sí, no es una ciudad barata. Su casco antiguo invita a recorrerlo por sus calles estrechas y empedradas para admirar hermosos edificios y monumentos históricos como la Plaza de Guillermo II y la catedral de Notre Dame. Otros lugares de interés son el Palacio Gran Ducal, el Puente Adolfo, la Plaza de Armas, el Museo de Arte Contemporáneo, la Abadía de Neumünster y el Barrio Grund. Pero una escapada a la capital del Gran Ducado estaría incompleta sin una visita a las Casamatas, la serie de fortificaciones subterráneas construidas durante la época medieval para proteger la ciudad de los ataques enemigos. Estas Casamatas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, consisten en una red de túneles y galerías subterráneas conectadas entre sí por las que los visitantes pueden caminar. Y una pista curiosa para esta ciudad: busque y encuentre el monumento al banquero. visitluxembourg.com

Tirana (Albania)

Albania está de moda. El pequeño país europeo esconde rincones únicos, desde playas de ensueño sobre la costa del Mar Jónico y con salida al Mar Adriático hasta los majestuosos Alpes Albaneses. Tirana, su capital, es una ciudad vibrante y cosmopolita que ofrece una amplia variedad de atractivos turísticos para los visitantes. Entre los principales atractivos se encuentran el monumento del Comunismo, la impresionante catedral ortodoxa de Tirana, el hermoso parque Skanderbeg, el bullicioso Boulevard Bajram Curri y el intenso barrio de Blloku. En la Plaza Skanderberg hay que admirar el mosaico que se encuentra en la fachada del Museo Nacional y emblemáticos edificios de la zona como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Bunk'Art 2 o el Hotel Dajti. Un recorrido por la ciudad debe incluir un paseo por las pintorescas calles del centro y atravesar el río Lana por el puente hasta llegar a la pirámide de Tirana. La gastronomía es otro de los puntos fuertes de este país. Resultado de la influencia de varios de los pueblos que pasaron por la zona, los viajeros pueden encontrar influencias mediterráneas, pero también griegas, turcas o italianas. turismoalbania.es

Sofía (Bulgaria)

Desde su impresionante catedral ortodoxa hasta sus museos y parques, la capital de Bulgaria tiene algo para todos. Uno de sus principales puntos turísticos es la iglesia ortodoxa neobizantina de Aleksander Nevski, conocida por sus mosaicos y frescos. Fue erigida en memoria de los 200.000 soldados rusos que murieron luchando por la independencia de Bulgaria en la guerra ruso-turca (1877-1878). La iglesia tardó treinta años en construirse. Otro lugar popular para visitar es la Banya Bashi Mezquita, uno de los pocos edificios de estilo otomano en la ciudad. Además, el Museo Nacional de Historia de Bulgaria alberga una amplia colección de artefactos históricos, mientras que el Parque Nacional Vitosha es un lugar ideal para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. La Basílica de San Juan de Letrán es otro monumento antiguo que vale la pena visitar, así como el hermoso puente de las Flores y el Parque Nacional de los Jardines Botánicos. Los aficionados a la ópera y el ballet tienen su cita en el Teatro Nacional. Como pista cultural curiosa de la personalidad búlgara y que puede confundir a los visitantes, los búlgaros sacuden la cabeza de un lado a otro para decir “sí”, y la desplazan hacia arriba y atrás para decir “no”. turismobulgaria.es

