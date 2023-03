5 cruceros espectaculares con salida desde España para las vacaciones de Semana Santa

Cada vez más modernos, menos contaminantes y con mejores servicios a bordo. Las navieras están recuperando todos sus itinerarios de antes de la crisis y añadiendo algunos nuevos a bordo de sus barcos más nuevos. Para este 2023 muchos puertos españoles serán protagonistas de los cruceros no solo por el Mediterráneo sino también con la mirada puesta hacia el oeste, hacia el gran océano Atlántico, donde ganan protagonismo las escalas en puertos de la Macaronesia como Azores, Canarias y Madeira. Estas son cinco opciones de cinco navieras diferentes para elegir la próxima aventura.

EL LITORAL NORUEGO

La ruta más icónica de la naviera Hurtigruten ofrece la experiencia de recorrer todo el litoral noruego. Este viaje ha conectado 34 comunidades a lo largo de la costa noruega durante más de 125 años. La travesía comprende la visita a 34 puertos que van desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades y mira la vida cotidiana y la cultura a lo largo de la costa. La travesía navega desde la localidad de Bergen y cruza el Círculo Polar Ártico hasta llegar muy al norte, cerca de la frontera rusa. Durante la navegación y en las escalas se disfruta de las tradiciones culinarias de noruega con productos locales e ingredientes frescos de las localidades que se visitan.

Barco: MS Nordlys. Duración: 12 días. Itinerario: Salida desde Bergen el 3 de abril con parada en una treintena de localidades costeras de Noruega. Precio: desde 2.123 euros por persona. hurtigrutenspain.com

Camarote del Costa Diadema. Giuliano Koren

CON SABOR ESPAÑOL

La compañía Costa Cruceros, tras escuchar las sugerencias de las agencias de viaje y de sus clientes, ofrece itinerarios por el Mediterráneo Occidental, Islas Griegas y Norte de Europa con «Sabor español» en sus barcos Costa Deliziosa, Costa Pacifica, Costa Firenze, Costa Diadema y Costa Toscana, el más nuevo de la flota y propulsado por GNL. A bordo de estos cinco barcos los pasajeros encontrarán más tripulantes de habla hispana, lo mejor de la gastronomía española, horarios de desayuno, comida, merienda y cena adaptados a sus costumbres y gustos y entretenimiento de la mano de comediantes de la escena nacional como José Corbacho, Jaimito Borromeo y El Sevilla. Además, la tarifa todo incluido de Costa Cruceros puede completarse con el paquete MyExplorations, que incluye tres excursiones a elección: una de día completo y dos de medio día, para descubrir rutas exclusivas que nunca podrías visitar por tu cuenta.

Barco: Costa Diadema. Duración: 5 días. Itinerario: Salidas desde Barcelona del 7 al 11 de abril de 2023 con escalas en Marsella y Savona, un día de navegación y llegada a Valencia. Precio: desde 559 euros por persona. costacruceros.es

Parque acuático en el MSC Lirica. MSC Cruceros

SALIDA DESDE MÁLAGA

La naviera MSC Cruceros efectuará durante 2023 más de 500 escalas en España. De ellas, 384 tendrán lugar durante la temporada de verano en itinerarios operados por más de 20 barcos que pasarán por 140 destinos y 40 países. Algunos de los puertos más significativos en los que harán escala son Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz o Tarragona. Para esta primavera, por ejemplo, ofrece un crucero de nueve noches en el MSC Lirica que parte de Málaga y recorre las costas de Italia, Grecia, Montenegro y Croacia hasta llegar a Venecia.

Barco: MSC Lirica. Duración: 9 noches. Itinerario: Salida desde Málaga el 15 de abril con escalas en Génova, Roma, Corfú, Kotor, Split y Venecia. Precio: Desde 1.017 euros por persona. msccruceros.es

Parte de popa del Symphony of the Seas. Royal Caribbean

EN UN GIGANTE DEL MAR

La naviera Royal Caribbean ofrece un recorrido por el Mediterráneo occidental, con salidas desde Barcelona entre abril y octubre de 2023, en el barco Symphony of the Seas. Este crucero pertenece a la clase Oasis, la de los barcos más grandes, por lo que su oferta de ocio y restauración es mayor que la de otros barcos. Entre sus atracciones a bordo incluye la prueba de valentía de diez pisos de altura, el tobogán Ultimate Abyss, y los dos simuladores de surf FlowRider. Para aquellos que busquen una experiencia más larga, el Symphony of the Seas ofrece en octubre una travesía trasatlántica desde Barcelona que, tras hacer escala en Málaga y Sevilla, navega hasta Nassau, en Las Bahamas, y Fort Lauderdale (Florida).

Barco: Symphony of the Seas. Duración: 7 noches. Itinerario: Salida desde Barcelona con paradas en Palma de Mallorca, Provenza (Marsella, Francia), Florencia, Roma y Nápoles (Italia), con regreso a Barcelona. Precio: desde 1.179 euros por persona. royalcaribbean.com

El Norwegian Sun en el Canal de Panamá. NCL

LAS ISLAS DEL ATLÁNTICO

NCL (Norwegian Cruise Line) ofrece un itinerario diferente de diez días con salida desde Granada y destino hacia Portugal y las Islas Canarias a bordo de su barco Norwegian Sun. Los puntos fuertes de este crucero están en la excursión desde Lisboa a la encantadora Óbidos, una villa del siglo XII que se encuentra entre las más románticas del país, poder bucear en las aguas de la Playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria o recorrer las tierras volcánicas de Lanzarote a pie o incluso en camello. En el Peñón de Gibraltar se podrá descender bajo tierra para explorar los túneles históricos de este enclave.

Barco: Norwegian Sun. Duración: 10 días. Itinerario: Salida desde Granada el domingo 2 de abril con paradas en Sevilla, Lisboa, Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Arrecife, Gibraltar y regreso a Granada. Precio: a partir de 3.866 euros por camarote. ncl.com

