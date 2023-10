Las nuevas medidas de las maletas de cabina gratis que propone el Parlamento Europeo: cuándo se aplicará

El Parlamento Europeo aprobó ayer jueves, 4 de octubre, unificar las medidas para viajar con maletas de mano gratis en la cabina del avión. Lo que se busca desde Estrasburgo es armonizar las medidas y el peso de este elemento "indispensable y no puede estar sujeta a un coste extra" para el pasajero, recuerda Jordi Cañas, el Eurodiputado e impulsor de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya considera una petición expresa para que se tome en consideración una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en 2014.

El origen de esta petición tuvo que ver con el caso de una pasajera de Galicia que denunció a Vueling por obligarle a pagar un sobrecoste por cargar su maleta de mano. Sin embargo, a pesar de la sentencia, algunas compañías áreas siguen cobrando por el equipaje de mano. Este fue uno de los motivos por los que en agosto de este año el Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, abrió un expediente sancionador a varias compañías de bajo coste, entre las que se encuentran Ryanair, Vueling, Volotea y easyJet, tal y como informan desde la asociación de consumidores FACUA.

¿Cuándo entrará en vigor?

Los consumidores deben tener en cuenta que la resolución aprobada no es vinculante, es decir, en la actualidad no es firme, por lo que las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano. Es más, desde la Asociación de Líneas Aéreas informan que las prácticas comerciales como el cobro de maleta en cabina son legales y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria.

Las medidas estándares para el equipaje de mano



La Ley de Navegación Aérea indica en su artículo 97 que el transporte del equipaje está incluido de forma gratuita en el precio del billete. El problema es que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano.

La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, consultó a Boeing y a Airbus sobre las medidas más recomendables en los aviones más habituales y a partir de su respuesta emitió una recomendación oficial: no exceder de 55 x 35 x 20 cm, ruedas, asas y bolsillos incluidos. Sin embargo, el peso de la maleta también importa.

En cuanto a la limitación por peso en el equipaje de mano puede ser incluso más restrictiva. Según informa la OCU, antes el peso total de la maleta estaba limitado en la mayoría de los casos a 8 kilos, lo que deja poco margen para el equipaje teniendo en cuenta que una maleta puede pesar más de 3 kilos. Siguen manteniendo ese límite Alitalia, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, Lufthansa, Swiss Air y Turkish Airlines. Otras incluso lo rebajan a 7 kilos, como en el caso de Qatar Airways y Emirates.

No obstante, la mayoría de las líneas aéreas han aumentado este límite y aceptan hasta 10 kilos o incluso 23 kg (British Airways), aunque Air France, Finnair, KLM y Transavia, calculan el peso del segundo bulto o, bolso de mano, en el cómputo de peso total.

Medidas del equipaje de mano en Ryanair, EasyJet y Vueling



Vueling: solo permite llevar gratuitamente un bulto de 40 x 20 x 30 centímetros , sin limitación de peso, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar.

solo permite llevar gratuitamente un bulto de , sin limitación de peso, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar. Ryanair: permite llevar una pieza pequeña de equipaje de 40 x 20 x 25 centímetros sin coste extra. Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio parte de los 6 euros y puede llegar a costar hasta 36,90 euros.

permite llevar una pieza pequeña de equipaje de sin coste extra. Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio parte de los 6 euros y puede llegar a costar hasta 36,90 euros. EasyJet: permite llevar un bulto pequeño de hasta 45 x 36 x 20 centímetros, incluyendo las asas y las ruedas, que tendrá que caber debajo del asiento delantero y pesar menos de 15 kilos. Los pasajeros que quieran llevar una maleta de mano más grande (máximo 56 x 45 x 25 centímetros) tendrán que contratar las tarifas "Flexi", "Up Front" o "Extra Legroom". Otra opción es añadir directamente un segundo bulto a la hora de comprar el billete, con un precio que parte de los 7,99 euros.

Ryanair se opone a la gratuidad de la maleta de mano

Justo en este sentido, en el caso de Ryanair, se respaldan en que hay una tendencia a llevar la maleta en cabina y no facturar, pero los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas pequeñas o trolley de todos los pasajeros en cabina cuando no caben más de noventa, aproximadamente, dependiendo del tipo de avión. En los casos en que supere la capacidad de trolley en cabina las sobrantes deben llevarse a bodega, lo que puede provocar demoras en la salida.

En una entrevista realizada por 'La Información' al CEO de Ryanair, Eddie Wilson, este dejó clara cuál es su opinión acerca de la gratuidad del equipaje de mano que se ha debatido este mismo miércoles en el Parlamento Europeo: "Tenemos permitido fijar los precios de nuestros productos, es un derecho fundamental según la ley europea. No hay suficiente espacio en el interior del avión para que todos lleven una maleta de mano y otra debajo de su asiento, por lo que lo limitamos para que quienes quieran tener la comodidad de llevar una bolsa adicional, la lleven".

