Me han cancelado el vuelo de vuelta porque no hice el de ida: ¿Es legal?

¿Me pueden cancelar el vuelo de vuelta porque no hice el de ida? Un viajero con tarifa de avión ida y vuelta podría no utilizar el viaje de ida por numerosos motivos personales o profesionales, pero eso no implican en ningún caso que el viajero no esté interesado en utilizar su trayecto de vuelta.

Qué es el "no show": argumentos de las aerolíneas

No obstante, las compañías aéreas defienden la validez de la cláusula "no show" o "no presentación", que consiste en la anulación de un trayecto de vuelo en caso de no volar alguno de los trayectos comprados.

El argumento que esgrimen es que es un factor clave en su política de precios, ya que la venta por separado de cada uno de los tramos del transporte aéreo le reportaría beneficios superiores a la venta conjunta de tales tramos, en un solo billete. Esto ocurre tanto en el caso de los billetes de ida y vuelta como de los billetes que incluyen varios enlaces.

Así, con frecuencia, viajeros descubren al ir a facturar o hacer el check in de su vuelo de vuelta que la aerolínea ha cancelado su reserva y, por tanto, no pueden hacer uso del billete adquirido.

¿Por qué se cancela el vuelo de vuelta?

Hay compañías aéreas que al vender un vuelo de ida y vuelta o con tramos sucesivos incluyen una cláusula que aplican si el pasajero no se presenta al embarque del vuelo de ida. Si se da esta circunstancia, automáticamente cancelan el itinerario de vuelta -o los tramos sucesivos, si los hubiera-.

Una cláusula "abusiva" cuestionada por el Supremo

"Esta cláusula es abusiva", explican a 20minutos fuentes de reclamador.es, y aunque lo ponga en un contrato acordado entre la aerolínea y el consumidor (el billete), ya el Tribunal Supremo la consideró contraria a los derechos de los pasajeros en el año 2018, cuando sentenció que: "Una cláusula como la cuestionada supone un desequilibrio de derechos y obligaciones contraria a la buena fe, puesto que a un consumidor que ha cumplido con su obligación, que es únicamente el pago del precio, se le priva en todo caso del disfrute de la prestación contratada, que por razones que pueden ser de naturaleza muy diversa ha decidido o se ha visto impelido a disfrutar solo en parte. La protección de la política de tarifas de la compañía aérea no justifica un perjuicio tan desproporcionado, previsto con carácter general para todo supuesto de utilización parcial de la prestación por parte del consumidor".

"Hay veces en las que las aerolíneas sí avisan, pero en la mayoría el pasajero se encuentra con esta molesta situación de manera sobrevenida, cuando intenta facturar el vuelo de vuelta", advierten desde reclamador.es. Si esto ocurre, el consumidor debe saber que se puede reclamar.

¿Qué hay que hacer si se sufre un ‘no show’ en el avión?

La clave para poder ganar la reclamación es poder demostrar que la cancelación de vuelo de vuelta se debió a no realizar el viaje de ida, por lo que conviene seguir las siguientes recomendaciones:

-Conservar siempre tanto la reserva como las tarjetas de embarque de ambos vuelos.

-Si la compañía comunica la cancelación del vuelo de vuelta, se debe guardar el documento.

-Si se ha realizado el viaje de vuelta cancelado por otros medios, y esto ha supuesto un sobrecoste al pasajero, hay que poder justificarlo con documentos y facturas.

¿Qué se puede reclamar si se sufre un ‘no show’?

Si se sufre un ‘no show’ por parte de la aerolínea, se puede reclamar:

-Se puede reclamar entre 250 y 600 euros, según la distancia del vuelo por una cancelación o denegación injustificada de embarque, según el Reglamento 261. Por ejemplo, en un vuelo Madrid-Barcelona, al ser inferior el trayecto a los 1.500 km, el pasajero víctima de un ‘no show’ puede reclamar 250 euros de compensación económica.

-El reembolso de la parte del billete que se cancela y no se disfruta o el nuevo billete que se adquiere para poder volar tras la cancelación.

-Los gastos generados, que se puedan demostrar, por la cancelación del vuelo.

