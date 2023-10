La UE busca acabar con el cobro del equipaje de mano: "Creo que se va a aprobar, pero hay muchas presiones"

Este 4 de octubre podría convertirse en el primer día marcado en el calendario de cara a acabar con una práctica que se lleva gestando durante años en los aeropuertos europeos: el cobro por el equipaje de mano por parte de las aerolíneas de bajo coste, como es el caso de Ryanair, Vueling o easyJet. El Pleno de la Eurocámara votará este miércoles en Estrasburgo, el el derecho de todos los pasajeros de la UE a llevar consigo una maleta de mano gratis, así como abordar la necesidad de armonizar las medidas y el peso de las maletas de las compañías aéreas low cost.

Para entender mejor el trasfondo de esta cuestión, que afecta cada día a miles de pasajeros, el eurodiputado Jordi Cañas, Diputado del Parlamento Europeo por Ciudadanos, ha sido el responsable de que en el texto de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) se incorpore una petición expresa para que se incluya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada en 2014, que considera el equipaje de mano como "elemento indispensable" del pasajero y, por tanto, no puede ser sujeto a un coste extra.

En concreto, tuvo que ver con el caso de una pasajera de Galicia que denunció a Vueling para obligarle a pagar un sobrecoste para cargar su maleta de mano a la cabina. Sin embargo, compañías como la irlandesa Ryanair no confían en que esto pueda pasar y así lo ha manifestado el CEO de la compañía en una entrevista realizada a La Información. Eddie Wilson, ha dejado clara cuál es su opinión acerca de la gratuidad del equipaje de mano que se mantendrá el miércoles en el Parlamento Europeo. "No creo que puedan. Ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden ampliar el espacio disponible para el equipaje en un avión, así que no todos los pasajeros podrán llevar una maleta. Por eso existe una tarificación".

Jordi Cañas: "No puede existir un modelo de negocio que se base en este fraude"

Este medio ha realizado una entrevista a Jordi Cañas, que en el momento de la charla se encuentra en Estrasburgo a un día de la votación en el Parlamento Europeo. Aclara que no se busca ir en contra de las compañías aéreas de bajo coste, las cuales han contribuido a que los ciudadanos puedan viajar a precios razonables, si no hacer que se cumpla con la ley dictada por la Unión Europea y garantizar que los ciudadanos puedan viajar sin tener que pagar por su equipaje de mano, el cual, añade, ya está incluído en el precio del billete.

Además, otro punto a tener en cuenta "es que no puede existir un modelo de negocio que se base en este fraude", a lo que se pregunta: ¿Por qué hay algunas compañías aéreas que sí cumplen con la normativa y otras no? "Tú no puedes aumentar tus beneficios a costa de los derechos de los consumidores. La obligación de la Unión Europea es hacer cumplir la ley", apunta el político español.

Asimismo, la norma también pretende asegurar que las compañías aéreas proporcionen información transparente sobre el precio final y el horario del vuelo, así como otros posibles costes ocultos como la asignación de asientos, que dificultan al consumidor conocer por anticipado el coste total del billete. Por último, "Yo creo que se va a aprobar, pero hay muchas presiones y muchas llamadas a oficinas para intentar que se pare". Sin embargo, confía en que esto no va a suceder: "Ha aguantado las presiones de otras grandes multinacionales y nunca se pliega".

Cómo reclamar el cobro del equipaje de mano paso a paso

Estos son los pasos a seguir si te cobran un suplemento por el equipaje de mano:

Reclamar directamente a la compañía por correo electrónico o a través de su página web.

por correo electrónico o a través de su página web. Reclamar ante la Dirección General de Consumo de tu Comunidad Autónoma o el Centro Europeo del Consumidor en España.

de tu Comunidad Autónoma o el Centro Europeo del Consumidor en España. Interponer una demanda ante los tribunales. Al tratarse de una reclamación de menos de 2.000 euros, no necesitas contratar abogado ni procurador, por lo que sería totalmente gratis.

Medidas del equipaje de mano en Ryanair, easyJet y Vueling



Vueling: solo permite llevar gratuitamente un bulto de 40 x 20 x 30 centímetros , sin limitación de peso, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar.

solo permite llevar gratuitamente un bulto de , sin limitación de peso, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar. Ryanair: permite llevar una pieza pequeña de equipaje de 40 x 20 x 25 centímetros sin coste extra. Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio parte de los 6 euros y puede llegar a costar hasta 36,90 euros.

permite llevar una pieza pequeña de equipaje de sin coste extra. Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio parte de los 6 euros y puede llegar a costar hasta 36,90 euros. EasyJet: permite llevar un bulto pequeño de hasta 45 x 36 x 20 centímetros, incluyendo las asas y las ruedas, que tendrá que caber debajo del asiento delantero y pesar menos de 15 kilos. Los pasajeros que quieran llevar una maleta de mano más grande (máximo 56 x 45 x 25 centímetros) tendrán que contratar las tarifas "Flexi", "Up Front" o "Extra Legroom". Otra opción es añadir directamente un segundo bulto a la hora de comprar el billete, con un precio que parte de los 7,99 euros.

